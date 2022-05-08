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MHP’li Durmaz: "2023 seçimi Türk milleti için hayati önem taşıyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 2023 seçiminin Türk milleti için hayati önem taşıdığını belirterek, "2023’ten önce 2024’ün hesabını yapan hiç kimse genel merkezimizin kapısından içeri girmesin" dedi.

Politika 08.05.2022, 12:58
MHP’li Durmaz: "2023 seçimi Türk milleti için hayati önem taşıyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 2023 seçiminin Türk milleti için hayati önem taşıdığını belirterek, "2023’ten önce 2024’ün hesabını yapan hiç kimse genel merkezimizin kapısından içeri girmesin" dedi.

Sadir Durmaz, MHP MYK Üyesi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile birlikte, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Adana’da MHP Adana İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Türkiye’nin çok zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyen Durmaz, “Türkiye’nin bu zorlu sürecinde 15 Temmuz gecesi milletimiz meydanlarda doğal olarak Cumhur İttifakı’nı kurmuştur. Milli hak ve çıkarlarımızı korumak için, terörle mücadelenin akamete uğramaması için, Türkiye’nin içeride, dışarıda birlik ve bütünlüğünün korunması için Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın inisiyatifleriyle başlatılmış olan Cumhur İttifakı sürecine desteğimiz en güçlü şekilde devam etmektedir. Bugün de Adana’mızda bunun çok önemli bir örneğini teşkil eden 18. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni sebebiyle Genel Başkanımızın görevlendirmeleriyle Adana’mıza gelmiş olduk" dedi.

2023 yılı Haziran ayında yapılacak genel seçimlerin önemine değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "2019’da yapılan seçimde yaşadığımız bir yol kazasının ağır sonuçlarını bütün Adanalılar, Adana’da yaşayan vatandaşlarımız yaşayarak görüyorlar. Bu yol kazasını telafi etmek, ama öncesinde Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini Cumhur İttifakı’yla sağlanmış olan önemli mesafelerin kesintiye uğramaması bakımından da 2024’ten önce 2023’ün kazasız belasız bir şekilde atlatılması gerekmektedir" diye konuştu.

"Dokunmadığımız hiç kimse kalmamalı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz şöyle devam etti:

“Biz geçtiğimiz ay belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantıda, teşkilatlarımızın tüm kademelerine de bir mesaj olarak şunu ifade ettik. 2023’ten önce 2024’ün hesabını yapan hiç kimse genel merkezimizin kapısından içeri girmesin. Emperyalizmin hizmetine girmiş bir CHP gerçeğinin yaşandığı, her gün farklı bir CHP’linin HDP’ye bakanlık verileceğini ima ettiği, açıkladığı, ikrar ettiği bir süreçte 2023 seçimi Türkiye için, Türk Milleti için çok ama çok hayati önem taşıyor. Türkiye kaybettikten sonra yerel seçimlerde şahısların kazanmasının hiçbir değeri yoktur, olamaz. O yüzden 2023 son derece önemlidir; herkesin, hepimizin bu gerçeği bilmesi, son derece hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Cenabı Allah bir şeyi nasip edecekse hiç kimse onun önüne geçemez; nasip etmeyecekse de onda da bir hayır vardır diye bakmak lazım. Bizim birincil öncelikli sınavımız 2023’e çok sağlam hazırlanmamız lazım. Geçtiğimiz seçimde yaşadığımız istemediğimiz sonuçları telafi edecek bir fırsat var önümüzde. Onun için de bugünden tezi yok harekete geçmeliyiz, çok daha planlı, programlı bir şekilde çalışmalarımıza hız vermeliyiz. Dokunmadığımız hiç kimsenin kalmaması lazım. Adana, yaşadığı mağduriyeti giderecektir; Adana’ya sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz.”

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı da, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Sadir Durmaz’a ve Mehmet Taytak’a teşekkür ettiği konuşmasında, “Adana’da hem teşkilatlarımız hem de Cumhur İttifakı olarak çok uyumlu çalışıyoruz. Milletvekillerimizle, MYK üyelerimizle, tüm teşkilatlarımızla sahalardayız. Genel Başkanımıza layık bir sonuç alacağımızdan hiç şüphemiz yok. Hepimiz başarıya yoğunlaştık. Hem Milliyetçi Hareket’in hem de Cumhur İttifakı’nın bayrağını Adana’da göndere çekeceğiz” dedi.

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