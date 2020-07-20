MHP’li Cemal Enginyurt’a ihraç talebi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

İhraç talebinin ardından Enginyurt’tan ilk açıklama geldi.

Enginyurt şunları söyledi:

* Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir.

* Fındıkta oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir.

* Şerefin tavizi olmaz. MHP vazgeçilmez sevdamdır.

NE OLMUŞTU?

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık rekoltesi açıklamasına dün sert tepki göstermiş ve “Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir” şeklinde konuşmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Ertuğrul Gazi büstünün TRT 1’de yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin oyuncusu Engin Altan Düzyatan olduğunun ortaya çıkması üzerine Enginyurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i hedef almıştı.

Enginyurt “Cumhur İttifakı zarar görmesin diye sustum. Hilmi bey! Sen konuş” ifadelerini kullanmıştı.