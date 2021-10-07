MHP’li Büyükataman’dan İsveçli siyasetçilerin HDP Erbil Temsilciliği’ne ziyaretine tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “İsveç Parlamentosu’nun ve Sol Parti üyelerinin HDP’nin Erbil Temsilciliği’ne gerçekleştirdiği ziyarette bebek katili Apo’nun fotoğrafının duvarda asılı olması, Avrupa’nın sahip olduğu değerleri sorgulamanın vaktinin çoktan geldiğini göstermektedir” dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İsveçli parlamenterlerin HDP Erbil Temsilciliği’ne gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Büyükataman yaptığı paylaşımda, “İsveç Parlamentosu’nun ve Sol Parti üyelerinin HDP’nin Erbil Temsilciliği’ne gerçekleştirdiği ziyarette bebek katili Apo’nun fotoğrafının duvarda asılı olması, Avrupa’nın sahip olduğu değerleri sorgulamanın vaktinin çoktan geldiğini göstermektedir. Merhum Akif’in ‘tek dişi kalmış canavar’ olarak tarif ettiği Batı medeniyetinin geçen zaman içerisinde bir arpa boyu yol alamadığı açıktır. Kendi değerlerine ve ülkelerine yapılan en küçük eleştiriye bile tahammülü olmayan Batı, diğer coğrafyalarda terörü meşru görmektedir. PKK’nın uzantısı olduğu yönünde herhangi bir şüphe bulunmayan HDP’yi meşru bir siyasi parti olarak görüp Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkan İsveç, bebek katilinin fotoğrafı önünde poz veren parlamenterleri ile PKK’yı da terör örgütü olarak tanımadığını göstermiştir. Terör örgütü üyelerine ülkelerinde alan açan AB’nin ve terörü finanse eden ABD’nin kendi ülkelerinde Ülkü Ocakları’nı yasaklama girişimlerinin asıl gerekçesi, bu ülkelerin terör örgütleri ile olan sıkı fıkı dostluğuna bakıldığında kendini göstermektedir. HDP’yi meşru ve makbul gösterme gayreti içerisindeki CHP’nin ve başta İP olmak üzere tüm yancılarının, duvarlarında bebek katilinin fotoğrafı bulunan HDP binası hakkındaki görüşlerini merak etmemek elde değildir. Milletimiz müsterih olsun. İt ürüyecek, kervan yürüyecek” dedi.