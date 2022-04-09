banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Galatasaray'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Galatasaray'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!

MHP’li Bulut, “İstifa ettirildi” iddialarına sert çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TBMM Adalet Komisyonu’ndan “istifa ettirildi” iddialarını sert bir dille reddederek, "Aylar önce gerçekleşmiş bir irade beyanının, sanki son birkaç gün içerisinde "Baskıyla" gerçekleştiğine ilişkin iddialar kirli bir propaganda sürecinin yapı taşlarıdır" dedi.

Politika 09.04.2022, 13:57
MHP’li Bulut, “İstifa ettirildi” iddialarına sert çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TBMM Adalet Komisyonu’ndan “istifa ettirildi” iddialarını sert bir dille reddederek, "Aylar önce gerçekleşmiş bir irade beyanının, sanki son birkaç gün içerisinde "Baskıyla" gerçekleştiğine ilişkin iddialar kirli bir propaganda sürecinin yapı taşlarıdır" dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yapılan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Komisyon Üyeliğinden "15 Aralık 2021" tarihinde ayrılmış bulunmakta olduğuna dikkat çeken MHP’li Bulut, “Aylar önce gerçekleşmiş bir irade beyanının, sanki son birkaç gün içerisinde "Baskıyla" gerçekleştiğine ilişkin iddialar kirli bir propaganda sürecinin yapı taşlarıdır. Acaba, Adalet Komisyonu’nun HDP’li üyelerinden istifa edenlerin istifalarını olağan kabul eden ve haklarında tek kelime etmeyen sözde basın kuruluşları, şahsımın komisyondan ayrılmasını "aylar sonra" hangi gerekçeyle köpürtme gereği duymuştur?” ifadelerini kullandı.

"Asılsız haberler servis edilerek, kamuoyunun dikkatleri MHP üzerinde yoğunlaştırılmaktadır"

MHP’li Bulut, İYİ Parti’de yaşananların perdelenmesi amacıyla MHP üzerine yoğunlaşılmaya çalışıldığını ileri sürerek, “2023 seçimlerinde, Kandil uzantılarıyla girişecekleri ittifak için ‘bazı muhalefet partilerinin dizayn edildiği’ ve CHP Lideri’nin Kandil destekli muhtemel adaylığına uygun hale getirilmek üzere, içerisindeki milliyetçi unsurlardan arındırılmak istendiği bir sürecin içindeyiz. Millet İttifakı içerisindeki sözde milliyetçi bir partinin, Kandil çizgisiyle kurulacak ittifaka itiraz etmesi muhtemel yöneticileri tespit edilerek pasifize edilmiş ve sesleri kesilerek, bir süre sonra kurulacak ittifakta ‘dolgu malzemesi’ yapılmak üzere bir köşeye atılmıştır. MHP düşmanlığından beslenerek, yeni bir parti kuruluşuna dolgu malzemesi olan ve dava arkadaşlarımızın ’zihinlerini bulandırma misyonunu’ bugüne kadar yerine getiren isimlerin tasfiyeleri sonrasında yaşanan kaos, Zillet İttifakını yeniden deşifre etmiş ve buhrana sürüklemiştir. Bu kaosu perdelemek, dikkatleri ve öfkeli kamuoyunu İYİ Parti’de yaşanan tasfiye operasyonlarından uzaklaştırabilmek adına; şahsım da dahil olmak üzere birçok milletvekilimiz hakkında asılsız haberler servis edilerek, kamuoyunun dikkatleri MHP üzerinde yoğunlaştırılmaktadır” şeklide açıklamalarda bulundu.

“Cumhur İttifakında çatlak yoktur”

Hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmamakta olduğunu belirten MHP’li Bulut, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Adalet Komisyonu üyeliğinden zorla istifa ettirildiğim gibi ucube iddialar bir anda kamuoyu gündemine düşürülmüş, komisyondan ayırılışımdan aylar sonra servise sokulmuştur. Haberi ilk kaleme alan; Alman İstihbaratının Türkiye’deki tetikçisi Deutsche Welle isimli yayın organı, MHP düşmanları tarafından karargâh olarak kullanılan, sahiplerinin sicili belli sözde haber siteleridir. Milliyetçi Muhafazakar seçmeni, zillet ’in ’dayatma’ adayına oy vermek üzere aldatmak gayretinde olanlar, kurguladıkları kirli senaryoyu karşı saldırılarla gizlemeye çalışmaktadır. Bu amaçla, MHP kadrolarına yönelik sistemli bir itibarsızlaştırma çabasına girdikleri açıktır. Y-CHP’nin amacı vaktiyle SHP’nin amacıyla aynıdır. Amaç; 1991 yılında yapıldığı gibi, PKK çizgisindeki isimlerle kol kola yürüyerek meşrulaştırmak, bölücüleri himayelerine almak, aynı zamanda bu yapıdan oy devşirip, altılı masanın gizli ortağını korumaktır. Bir yandan Kandil’le el sıkışırken, diğer yandan, İYİ Parti’nin dizaynıyla meşgul olmakta ve bu dizayna tepki gösteren kamuoyunun öfkesini dağıtarak, dikkatini başka alanlarda (MHP) toplamaya çalışmaktadırlar. Karargahları ve algı merkezleri, büyükelçilik koridorlarıdır. Bu nedenle düğmeye basılmıştır. Planlarının deşifre olmasının tedirginliğiyle MHP’yi bir kez daha hedef haline getiren bu mihraklar, bizleri yalanlarla tartışmaya açarak, millet ittifakındaki çatlağı sıvayabileceklerini sanmaktadırlar. Şükürler olsun ki MHP kadroları liderinin etrafında kenetlenmiştir. Cumhur İttifakında çatlak yoktur. MHP kadrolarına göre; Cumhur İttifakı, Türkiye’nin istikbalinin ve Türk milletinin gelecek tasavvurunun yegane teminatıdır. Liderimizin, milletimizin istikbalinden başka kaygı taşımayan ufkunun bizlere yalnızca doğruyu gösterdiğine inanmış evlatları olarak, Cumhur İttifakı’nın ebedi bir birliktelik ve günden güne kökleşecek kutlu bir yürüyüş olduğuna iman ediyoruz. Bu inançla; Anadolu’nun dört bir yanında, Cumhur İttifakı’nın tarihi misyonunu ve Y-CHP’nin gerçek yüzünü anlatıyoruz. Ve elbette Cumhur İttifakı’nı anlatmaya, gerçekleri haykırmaya ve milli mücadele ruhuyla emperyalizme direnmeye devam edeceğiz. Hangi sıfatı taşıyor olursak olalım, aldığımız fikri terbiye gereğince, liderimize bağlılığımızla taçlanmış ülkücülük şuurundan daha kıymetli bir makam olmadığına inanıyor, lüzumsuz gündem oluşturma gayretlerini, milletin nefretine mazhar olanların nafile çabası görüyoruz. Her birimiz Milli Mücadele’nin rütbesiz erleri gibi, Amasya Tamimi altındaki imzayı namus bilerek, 2023 seçimlerinde; Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için Genel Başkanımızın emrinde mücadele edeceğiz”.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Nisan 2022
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:44
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Sivasspor 31 41
12. Kasımpaşa 32 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 59
2. Ümraniye 30 59
3. Bandırmaspor 30 55
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 29 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 31 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 31 30
17. Everton 30 26
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
20°
açık