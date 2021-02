MHP’li Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’a yapılan darp olayı TBMM’de: "Kınıyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TBMM’de yaptığı açıklamada, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın yürüyüş yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edilmesini kınayarak, faillerin bir an önce bulunmasını istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Osman Türkyılmaz’ın ’üretken belediyecilik’ anlayışını başarılı bir şekilde temsil eden belediye başkanlarından biri olduğunu ifade ederek darp olayının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Yetkilileri göreve çağırıyoruz"

Öztürk, "Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz; tıpkı diğer belediyelerimizde olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi’nin ‘üretken belediyecilik’ anlayışını başarılı bir şekilde temsil eden başkanlarımızdandır. Hemen hemen her kalbe dokunmayı görev bilmiş Başkanımızın, her akşam rutin yaptığı yürüyüş ve saha denetimlerinde yolda karşılaştığı kişi tarafından saldırıya uğrayarak, darp edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bir an önce yakalanarak, hâkim karşısına çıkarılması en büyük ve haklı beklentimizdir. Bu bakımdan olayın aydınlatılması için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz" dedi.

"Belediye başkanlarımız yalnız değildir"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın yalnız olduklarının da altını da çizen Öztürk, “Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz’ın her daim yanındayız. Bu menfur olayın bir an önce aydınlatılması için, yakın takipçisi olacağız. İlgili kurumlarla iletişim halindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi, her daim hizmetten yana olmuş, gönüllere taht kurmuştur. Kimse bu tip saldırılarla millete hizmet yolunda Milliyetçi Hareket Partisi’ni engelleyemez, durduramaz, korkutamaz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin her neferi bugüne kadar milletimizin mutluluğu için her türlü fedakârlığı yapmış, bundan sonra da yapacaktır. Bu tip olayları gerçekleştirilen cahillere gerekli en ağır cezanın verilmesini haklı olarak bekliyoruz" ifadesini kullandı.