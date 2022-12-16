MHP’li Aksu, Meclise sunulacak EYT düzenlemesini "sorunu kökten çözecek bir düzenleme" olarak niteledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, “Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunun kökten çözülmesine ilişkin düzenlemenin yakında Meclis gündemine gelerek yasalaşacak olmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda süren 2023 yılı bütçesi görüşmelerinde MHP grubu adına Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu söz aldı. Milletvekili Kalaycı, küresel fiyat artışlarının Türkiye’de de enflasyonu yükselttiğini ve döviz kurlarındaki artışların da bunu körüklediğini ifade ederek, “Türkiye, para ve maliye politikaları ile fiyat istikrarını sağlamak için mücadele vermektedir. Ülkemizde ekim ayı itibarıyla yüzde 85,51’e kadar yükselen yıllık enflasyon oranı, kasım ayında 84,39 olmuştur. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon yüzde 102,55 olup, artış devam etmiştir. Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının kontrolü sağlanmalı, denetimler sıkı ve etkin biçimde sürdürülmelidir. Haksız kazanç sağlayan, insanımızın sofrasına göz diken fırsatçıların yakasından tutulmalı, kirli oyunun bir parçası olarak fiyat etiketlerini kabartanlar deşifre edilerek cümle aleme rezil edilmeli, yaptıklarının bedeli ödetilmelidir. Enflasyonun bu aydan itibaren yüksek oranlarda tepetaklak düştüğü görülecektir. Adına baz etkisi deyin, ne derseniz deyin. Neticede enflasyon çıktığı gibi inecektir” dedi.

Milletvekili Aksu ise, parti olarak program ve beyannamelerinde gündeme getirdikleri çalışanlara ilişkin taahhütlerinin Cumhur İttifakı birlikteliğinde gerçekleştirildiğini dile getirerek, “Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunun kökten çözülmesi, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi işçi kadrolarına alınmasına ilişkin düzenlemelerin yakında Meclis gündemine gelerek yasalaşacak olmasından memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin hayata geçirdiği reformlarla birçok uluslararası yatırımcının dikkatini çekmeyi sürdürdüğünü aktaran Aksu, “Ülkemiz aldığı yatırımlarla 2021 yılında Avrupa’da en çok tercih edilen beşinci uluslararası doğrudan yatırım destinasyonu konumuna gelmiştir. Türkiye yatırımcı için hızlı işleyen, öngörülebilir teşvik ve destekleri de içeren uluslararası standartlarda bir yatırım iklimine sahiptir. Yatırıma, üretime ve ihracata dayalı büyüme stratejisinin desteklenmesi doğrultusunda bütçeden yatırım harcamaları için 383,1 milyar lira ayrılmış, reel kesim destekleri için ayrılan ödenek de önemli ölçüde artırılarak 145,4 milyar liraya çıkarılmıştır. Türkiye sanayi ve teknoloji alanında güçlü bir vizyon ortaya koyarak birçok yeniliğe imza atmıştır. Nitekim Milli Teknoloji Hamlesi’nin çıktıları alınmaya devam etmekte, başta savunma sanayii olmak üzere enerji, yazılım, ilaç ve tıbbi malzeme gibi birçok stratejik alanda yerli ve milli üretim artmaktadır” ifadelerini kullandı.