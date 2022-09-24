MHP’li Akçay’dan 6’lı masaya aday eleştirisi

MANİSA (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Aday bile çıkartmaktan yoksun olanlar, Cumhur İttifakı’nın yaptıklarını eleştiriyor" dedi.

MHP’li Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı çerçevesinde Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hazırlanan toplantıya katıldı. Burada bir konuşma yapan Akçay, 6’lı masaya eleştirilerde bulundu. Akçay, “Aday bile çıkartmaktan yoksun olanlar, Cumhur İttifakı’nın yaptıklarını eleştiriyor. Türk milleti pek çok şeyi yapmakta muktedirdir. Bakın, ’Kızıl Elma’ insansız savaş uçağımızın çalışmaları devam ediyor ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde üretimi ve ardından seri üretimi tamamlanarak göklerde olacak. Artık dünyada savaş konseptleri değişiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’10. Yıl Nutku’nu okuyalım bir de bunları düşünelim. Yüz yılda anca buralara gelebildik. 70 yılımızı maalesef darbelerle, koalisyonlarla, geçici hükümetlerle kaybetmeseydik daha önce yapabilirdik” dedi.

Turgutlu Mesaadet Özcan Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa, Akçay’ın yanı sıra MHP MYK Üyeleri Ali Uçak ve Mehmet Ödevli, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, MHP Turgutlu İlçe Başkanı Halil Konuş, MHP Ahmetli İlçe Başkanı Bekir Kuzu, ülkü ocakları başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve parti yöneticileri katıldı.

Toplantının ardından Turgutlu’da esnaf ziyaretlerinde bulunan MHP’li Akçay, daha sonra Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol ile bir görüşme gerçekleştirerek, bölgedeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.