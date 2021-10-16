Mhp Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Mhp Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, Haber Global ekranlarında Saynur Tezel'in sunuculuğunu yaptığı Kayıt Altında programına konuk oldu. Açıklamaları sırasında Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçi olduğunu ifade eden Oğan, bir Türk milliyetçisinin aday olmaması takdirde Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE TALİBİM"

Sunucu Saynur Tezel'in "Siyasete geri mi dönüyorsunuz?" sorusuna Sinan Oğan, "Siyasetin içindeyim zaten, uygun siyasi ortam bulduğumda elbette. Ben siyaset yapıyorum ve Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Ben hedefleri olan bir siyasetçiyim" diye cevap verdi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN BİR ŞARTIM VAR"

Bunun üzerine AK Parti 27. Dönem Milletvekili olan Resul Tosun ise "Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mısın?" diye sordu. Oğan, bu soruya yanıt olarak "Orada bir şartım var. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde. HDP'nin bir adayı var, muhafazakarların bir adayı var, ne bilim solcuların, CHP'nin bir adayı var ama bir tek Türk milliyetçilerinin bir adayı yok" ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN KİMDİR?

1 Eylül 1967 Iğdır doğumludur.



Sinan Oğan, stratejik araştırmacı ve 24. dönem MHP Iğdır milletvekilidir.



Azeri kökenli olan Sinan Oğan, Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamladı. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır.



İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilen Sinan Oğan, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.



TİKA Azerbaycan Temsilcisi de olan Sinan Oğan’a Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından “Devlet Nişanı” ile taltif edildi.



Sinan Oğan, aynı zamanda Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı.



Sinan Oğan, TÜRKSAM’ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Valdai Formu Üyesi olan Sinan Oğan’ın yayınlanmış 3 kitabı ve 500’den fazla makalesi bulunmaktadır.



Milliyet Gazetesi “Sosyal Bilimler”, Marmara Üniversitesi “Akademik Üstün Başarı” ve Ekoavrasya Derneği “Türk Dünyasına Hizmet” ödüllerinin sahibi olan Sinan Oğan, “İnterpress Media Takip Merkezi” tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye’de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı.



Sinan Oğan, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Iğdır milletvekili seçilmiştir.



Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir.



Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde partisinden aday gösterilmedi