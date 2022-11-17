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MHP’den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi: "Türk" ibaresi kaldırılsın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği’nden "Türk" ibaresinin çıkarılması için kanun teklifi verdi.

Politika 17.11.2022, 11:36
MHP’den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi: "Türk" ibaresi kaldırılsın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliği’nden "Türk" ibaresinin çıkarılması için kanun teklifi verdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanun teklifinde Türk Tabipleri Birliği ibaresinin ’Tabipler Birliği’ olarak değiştirilmesi talep edildi.

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