MHP’den Gaziantep çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 9 ilde yapılması planlanan ve 4 Eylül’de Afyonkarahisar’da başlayan istişare toplantılarından biri Gaziantep’te yapıldı. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar yıldırım’ın yanı sıra bölgedeki 13 il ve bağlı ilçelerdeki parti yöneticileri, belediye başkanları ve Ülkü Ocakları yöneticileri katıldı.

MHP Genel Merkezi tarafından ‘Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler’ konseptiyle 9 ilde düzenlenmesi planlanan istişare toplantılardan biri de Gaziantep’te yapıldı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş Gaziantep Bölge İstişare Toplantısı’na MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Gaziantep Milletvekilleri Sermet Atay, Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Batman, Kilis ve Siirt illerindeki parti yöneticileri, belediye başkanları, Ülkü Ocakları yöneticileri katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında istişare toplantılarının bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, MHP’nin dolu dizgin yoluna devam edeceğini ifade etti.

Gündeme dair konuların görüşülerek istişare edildiği toplantıda, yapılan sunumlarla katılımcılara detaylı bilgiler verildi.