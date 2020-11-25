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MHP’den Bülent Arınç’ın istifası hakkında ilk açıklama: ‘Artık takke düştü kel göründü’

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız, Bülent Arınç'ın istifası hakkında " Tv’de yaptığı açıklamadan sonra sütre gerisinden çık, cüppeni giy, yerini al hayranlık duyduğun bu kişileri savun demiştim." ifadelerini kullandı.

Politika 25.11.2020, 10:59 25.11.2020, 11:02
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MHP’den Bülent Arınç’ın istifası hakkında ilk açıklama: ‘Artık takke düştü kel göründü’
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Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etmesiyle ilgili MHP’den ilk açıklama, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız’dan geldi.

“Artık takke düştü kel göründü” diyen Yıldız, Arınç’a Kavala ve Demirtaş’ın avukatı olması yönünde iğneli bir çağrıda bulundu.

Feti Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bülent Arınç YİK üyeliğinden ayrılmış yani istifasını vermiş. Tv’de yaptığı açıklamadan sonra sütre gerisinden çık, cüppeni giy, yerini al hayranlık duyduğun bu kişileri savun demiştim. Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı. İzliyoruz.”

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