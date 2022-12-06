MHP’den Alinur Aktaş’a tam destek

Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a tam destek geldi MHP İlçe Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın divan toplantısındaki konuşması sonrası salonda bulunan misafirler uzun süre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı alkışladılar.

Yenişehir MHP Yenişehir İlçe Teşkilatı’nın Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde düzenlediği İlçe Divan Toplantısında, partiye katılan 83 yeni üyeye rozetleri takdim edildi.

Belediye Başkanı Davut Aydın konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın desteklerini anlattı. Başkan Aydın, ‘Ben çok şanslı bir Belediye Başkanıyım. Benim 2 İl Başkanım, 2 İlçe Başkanım, 13 Milletvekilim var. Bunun yanı sıra arkamda dim dik duran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Alinur Aktaş var. Bu zamana kadar istediğimiz hiçbir hizmeti geri çevirmeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Alinur Aktaş’a ilçeye yaptığı desteklerinden dolayı sizlerden kuvvetli bir alkış istiyorum’ dedi.

Başkanın bu sözlerinden sonra salonda bulunan misafirler uzun süre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı alkışladılar.