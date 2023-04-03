MHP’de Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu’nun çalışmaları devam ediyor

14 Mayıs’ta yapılacak Genel Seçimler dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi’nde Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan genel seçimler dolayısıyla çalışmalarına hız kazandıran Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın milletvekili açıklamalarda bulunarak komisyonun çalışmalarını değerlendirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın yaptığı açıklamada, “Milletvekili aday adaylarının; eğitim durumları ve adli sicil kayıtları başta olmak üzere, muhtelif hususlarda gereken hukuki ve mesleki normları taşıyıp taşımadıkları, Komisyon tarafından titizlikle incelemeye alınmıştır.

MHP’nin; milli mutabakata dayalı ortaklığın tezahürü olan Cumhur İttifakı’nın tutarlı bir üyesi sıfatıyla 14 Mayıs Genel Seçimlerinde milletin takdirine sunacağı kesin aday listesinin keyfiyeti, partimizin üstlendiği tarihi görevin ifası bağlamında büyük önem arz etmektedir.

Bu sorumluluktan hareketle yoğun mesai sarf eden Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu; hepsi birbirinden değerli aday adayları arasından bütün illeri kapsayan net bir liste hazırlanması maksadıyla ince eleyip sık dokumaktadır” ifadelerini kullandı.

“Kesin aday listesi, 7 Nisan 2023 tarihinde kamuoyuna açıklanacak ve aynı gün Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacaktır”

Komisyon çalışmaları sırasında, yasal gerekliliklerin yanında, hakkaniyet ve liyakat ölçüleri de hassasiyetle dikkate alındığını vurgulayan Yalçın, “Komisyon çalışmaları sırasında; yasal gerekliliklerin yanında, hakkaniyet ve liyakat ölçüleri de şüphesiz hassasiyetle dikkate alınmaktadır. Komisyonumuzun hazırlayacağı geçici aday listesi, bugün Genel Başkanımıza arz edilecektir. Kesin aday listesi, 7 Nisan 2023 tarihinde kamuoyuna açıklanacak ve aynı gün Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacaktır. 2023 Genel Seçimleri için MHP’ye milletvekili aday adaylığı başvurularında, 2018 yılı Genel Seçimlerine oranla dikkate değer bir artış gözlemlenmiştir. Söz konusu artış; milletimize hizmet yarışında MHP’de saf tutmak isteyen memleket sevdalıları tarafından partimize gösterilen teveccüh, alaka ve güvenin izharı olmuştur” dedi.

“Siyasette istikrar ve tutarlılığın adresi olan MHP’den geleceğe dair beklentilerin her zamankinden yüksek olduğu istikametindedir”

Ayrıca, MHP’nin seçim faaliyetleri içinde hayata geçirilen “Adım Adım 2023” başlıklı ve “Komşum Nasılsın?”, “Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun”, “Köyüm Benim” gibi temalı toplantı ve sohbet programları bütün heyecanla sürdüğünü de sözlerine ekleyen Yalçın, “Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen 11 il başta olmak üzere, depremzedelerin yaşadığı veya göç ettiği bölgelerde Ramazan ayı dolayısıyla tertiplenen “Bereket Sofrasında Gönül Birliği” temalı iftar yemekleri devam edecektir.

Sahada yakından temasa geldiğimiz çeşitli toplum kesimleri ve bilhassa MHP’li seçmenlerden edinilen genel intiba, siyasette istikrar ve tutarlılığın adresi olan MHP’den geleceğe dair beklentilerin her zamankinden yüksek olduğu istikametindedir Türkiye’nin içerde zillet ittifakı eliyle düşürülmek istendiği ihanet sarmalı ve dışarıda aynı politik çevreleri destekleyen uluslararası aktörlerin varlığımıza yönelttiği beka tehdidi karşısında; “MHP demek, devlet demektir.”, “Ümidimiz MHP’dedir.”, “MHP ve Cumhur İttifakı, birlik ve dirliğimizin sigortasıdır” tarzındaki değerlendirmeler, halk arasında sıkça dillendirilmektedir” ifadelerini kullandı.