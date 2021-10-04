MHP’de ‘bölge istişare toplantıları’ tamamlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Bölge istişare toplantıları, MHP’nin 2023 ve sonrası için belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak üzere emin adımlarla yürüdüğünü ve teşkilatlarımızın, 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimler için Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin liderliğinde şimdiden hazır ve nazır olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bölge istişare toplantılarının sona erdiğine dair yazılı bir açıklama yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Yalçın yaptığı açıklamada, “Partimizce sürdürülen çalışmaların ilk adımını, 9 ayrı ilimizde gerçekleştirilen bölge istişare toplantıları oluşturmuştur. Bölge istişare toplantıları, ‘Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler’ mottosu altında 4 Eylül 2021 günü Afyonkarahisar’daki açılış toplantısıyla başlamıştır. MHP’nin anılan hedefler doğrultusundaki bölge istişare toplantıları; Bursa, Manisa, Erzincan, Konya, Gaziantep, Amasya, İstanbul, Kayseri ve Ankara’da düzenlenmiştir. Bu hafta sonu Kayseri ve Ankara’da gerçekleştirilenlerle birlikte, istişari mahiyetteki toplantılar tamamlanmış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantılarda büyük bir coşkunun hakim olduğunu vurgulayan Yalçın, “Her biri büyük coşku ile heyecan içinde yapılan, aynı zamanda teşkilatlarımızın disiplin ve dinamizmini ortaya koyan bu toplantılar, bundan sonraki dönemde atılacak adımlara da ivme kazandırmıştır. Böylece teşkilatlarımızın Genel Merkezimizle üstün bir uyum içinde çalıştığı, çeşitli il ve ilçelerden gelen katılımcı arkadaşlarımızın önümüzdeki dönemde sürdürülecek propaganda ve halkla kucaklaşma faaliyetlerine katkıda bulunmaya ziyadesiyle istekli olduğu memnuniyetle gözlenmiştir. Toplantılar vesilesiyle ortaya çıkan sinerjinin bütün vatan sathına yayılması için, arkadaşlarımızın gereken performansı göstermeye önceki dönemlerden daha arzulu oldukları gözlemlenmiştir” dedi.

Toplantıların MHP’nin ortaya koyduğu misyon ve vizyon çerçevesinde başarıyla tamamlandığını vurgulayan Yalçın, “Bölge istişare toplantıları sırasında, Türkiye’nin çeşitli meseleleri hakkında partimizce ortaya onan isabetli tespitler kamuoyuyla paylaşılmış ve neticede, MHP’nin takip ettiği politikaların milletimiz nezdinde anlamlı bir karşılığının olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Cumhur İttifakı karşısındaki çok başlı muhalefetin kendine bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekte bile zorlandığı, alternatif siyaset üretemediği bir dönemde MHP’nin ortaya koyduğu misyon ve vizyon; hem ittifakın gelecekte yapacağı hamleler hem de partimizin kendi programı açısından doyurucu olmuştur. Bölge istişare toplantıları, MHP’nin 2023 ve sonrası için belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak üzere emin adımlarla yürüdüğünü ve teşkilatlarımızın, 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimler için Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin liderliğinde şimdiden hazır ve nazır olduğunu ortaya koymuştur” açıklamasında bulundu.