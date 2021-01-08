banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü
Dolar ve Euro'da son durum ne?
Dolar ve Euro'da son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

MHP Yıldırım’da üye sayısı 4 kat arttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt 2020 yılında Yıldırım’da birçok önemli projenin Yıldırım Belediyesi öncülüğünde hayata geçtiğini aktardı. Bozkurt, MHP İlçe Teşkilatı’nın sosyal yardımlarla Yıldırımlıların yanında olduğunu ve 2021 yılında Yıldırım’da çalmadık kapı bırakmayacaklarını ifade etti. Bozkurt, ayrıca üye sayısında yaşanan artışa dikkat çekerek Cumhur İttifakı’na yönelik açıklamalarda bulundu.

Politika 08.01.2021, 10:51
2
MHP Yıldırım’da üye sayısı 4 kat arttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt 2020 yılında Yıldırım’da birçok önemli projenin Yıldırım Belediyesi öncülüğünde hayata geçtiğini aktardı. Bozkurt, MHP İlçe Teşkilatı’nın sosyal yardımlarla Yıldırımlıların yanında olduğunu ve 2021 yılında Yıldırım’da çalmadık kapı bırakmayacaklarını ifade etti. Bozkurt, ayrıca üye sayısında yaşanan artışa dikkat çekerek Cumhur İttifakı’na yönelik açıklamalarda bulundu.

2 yıl önce göreve başladıklarını aktaran ve görev süresini değerlendiren Bozkurt, “Göreve gelir gelmez yetkili kurullarımızı oluşturduk. Yetki dağılımını yaptıktan sonra hızla asli görevimiz olan MHP camiasına ve Yıldırımlı hemşerilerimize hizmet etme yolunda yapabileceklerimizi masaya yatırdık ve hızla çalışmalarımıza başladık. 6 meclis üyemiz ile birlikte Cumhur İttifakı, Yıldırım içim eksik ne varsa, nerede nasıl katkı koyabileceğimizi değerlendirip bundan sonraki süreçte de çözüm odaklı çalışacağız” dedi.

Pandemi sürecini değerlendiren ve MHP Yıldırım İlçe Teşkilatının yaptığı çalışmaları aktaran Bozkurt, “Yıldırım’da 69 mahallemizin başkanlarıyla beraber tüm mahallelerde koronavirüse yakalanan vatandaşlarımızı tespit ettik. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma gerçekleştirdik. Yaklaşık 1000’nin üzerinde aileye gıda yardımında bulunduk. Vatandaşlarımızın her koşulda yanında olduk” dedi.

Üye sayısı 4 kat arttı

Yıldırım’da geçmiş seçimlerde MHP’nin 100 binden fazla oy aldığının altını çizen ve üye sayılarındaki artışa dikkat çeken Halil İbrahim Bozkurt, “Siyasi faaliyetlerimize 2020 yılında ara vermek zorunda kaldık. Yıldırım’da 100 binin üzerinde oy almış bir partiyiz. Dolayısıyla kapıları kapatıp oturmak mümkün değildi. Göreve geldiğimizden bugüne hızla yeni üyeler kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimizde 1300 civarında olan üye sayımız 5 binin üzerine çıktı. MHP, diğer siyasi partiler gibi AVM’lerde, metro istasyonlarında üye yapmaz. MHP’ye üye olmak isteyenlerden mutlaka teşkilatımızı ziyaret etmelerini ve bizleri tanımalarını istiyoruz. Üyemiz çok olsun amaçlı bir çalışma yapsaydık 50 bine yakın üyeyi kayıt yapabilirdik. Ancak amacımız daha farklı.” İfadelerini kullandı.

Her ay 1000 esnaf ziyareti hedefi ile yeni yıla başlayacaklarını aktaran Bozkurt, “22 Ağustos 2020’de yüksek bir katılımla kongremizi gerçekleştirdik. Kongrenin hemen sonrasında yeni yetkili kurullarımızı oluşturarak STK ziyaretlerimiz ve 69 mahallemizdeki muhtarlarımızın tamamını ziyaret ettik ve ziyaretlerimiz devam edecek. Bu yıl her ay 1000 esnaf ziyareti projemizi devam ettiriyoruz. 2021 yılında da ayda 1000 esnaf ziyaretimiz devam edecek. Sorunları yerinde tespit edip çözüm arayacağız.” dedi.

"Cumhur İttifakı ruhu Bursa’yı sarıyor"

Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün teşebbüs ettiği hain darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığını hatırlatan Bozkurt, " Milli bekayı esas alan, ahlaki ve siyasi uzlaşma ile somutlaşmıştır. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Bursa’da 14 belediyeyi Cumhur İttifakı kazandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile gerçek anlamda çok önemli çalışmalara imza attık. Hedefimiz partimizi Yıldırım’da her manada birinci parti yapmak. Cumhur İttifakı’yız ancak siyasi partiyiz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin belirttiği gibi Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu manada çalışmalarımız devam edecek. Yerelde de biz yine cumhur İttifakı’nın Yıldırım’da en yüksek oyu alması için çalışmalarımız devam edecek. Teşkilatımız için üye katılımlarını artırmak için çabalıyoruz. Mecliste 80’ni aşkın sözlü önerilerimiz ile mecliste Yıldırım’a dair konuları gündeme taşıdık. 30’dan fazla yazılı önerge ile Yıldırım’a hizmet yolunda emek harcadık. Verdiğimiz önergelerde Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun bir şekilde Belediye meclisinde de kabul görüyor. Cumhur İttifakı’nın esas ruhu olan birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket ediyoruz.” dedi.

"Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür"

Pandemi ve ekonomik durgunluğa rağmen Yıldırım Belediyesi’nin yatırımların hız kesmeden sürdürdüğünü aktaran Bozkurt, “Yıldırım’da; istihdam merkezleri, aile sağlık merkezleri, mesire ve sosyal donatı alanları, parklar, cephe sağlıklaştırma çalışmaları, kütüphane, mahalle konakları, kültür merkezleri, spor tesisleri, pazar alanları, asfaltlama çalışmaları gibi birçok konuda Yıldırım hizmetlerle 2020’yi geride bıraktı. Kentsel dönüşüm ile alakalı bir çok önemli projeler hayata geçiyor. Binlerce vatandaşımız hayalleri gerçek olacak. Trafik konusunda birçok yol kamulaştırılarak kullanıma açıldı. İmar plan uygulamalarında birçok sorun çözüldü. Hayata geçirilen onlarca proje için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı ruhu ile hizmetler devam edecek” dedi.

"MHP Yıldırım’ın sorunlarına çözüm oldu"

Yıldırım’da doğalgaz meselesinin de meclisteki düzenleme ile çözüme kavuştuğunu hatırlatan Bozkurt, “Mecliste vermiş olduğumuz birçok önerge ile Yıldırım’ın nabzını tuttuk. Örneğin doğalgaz ile ilgili vermiş olduğumuz önerge ile ilgili Belediye Başkanımıza, milletvekillerine ilgili bakanlara teşekkür ediyorum. Doğalgaz önergemiz kabul gördü ve doğalgaz olmayan 10 mahallemiz mart ayı itibariyle doğalgaza kavuşacaklar. Deprem ve fay hatlarıyla ilgili verdiğimiz önergeyi çok önemsiyoruz. Yıldırım’daki fay hatlarının incelenip analizinin yapılması ve riskli binaların tespit edilmesine yönelik önergemiz vardı. Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Hidayet Vahapoğlu’da meclis genel kurulunda gündeme taşıdı. Birçok sorunu ve çözümü gündeme taşıdık. 2021 yılında Cumhur İttifakı ruhu ile hizmetlerimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu. .
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12