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MHP ve Ülkü Ocakları: “Terör örgütü propagandası amacı taşıyan kitapların satılması kabul edilemez"

MHP ve Ülkü Ocakları Karabük il ve ilçe teşkilatları, Safranbolu ilçesinde düzenlenen kitap fuarında Selahattin Demirtaş’ın kitaplarının satılmasına gösterdikleri tepkinin ardından çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Politika 20.12.2021, 23:46
MHP ve Ülkü Ocakları: “Terör örgütü propagandası amacı taşıyan kitapların satılması kabul edilemez"

MHP ve Ülkü Ocakları Karabük il ve ilçe teşkilatları, Safranbolu ilçesinde düzenlenen kitap fuarında Selahattin Demirtaş’ın kitaplarının satılmasına gösterdikleri tepkinin ardından çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

‘Ülkü Ocakları Kitap Fuarına Baskın Yaptı’ şeklinde sunulan haberlerin gerçeği yansıtmadığının ifade edildiği açıklamada, “Milliyetçi Hareketin ve milli değerlerin yılmaz savunucusu Ülkü Ocakları’na mensup bir grup arkadaşımız Safranbolu’da açılan kitap fuarına ziyarete gitmişlerdir. Bu sırada terör örgütü PKK sempatizanı olduğu düşünülen, terörist cenazelerinde boy boy fotoğraf veren bir takım kişilerce açılan stantta, terör örgütü faaliyetleri sebebi ile cezaevinde tutuklu bulunan terörist Selahattin Demirtaş’a ait kitapların satılmasına tepki göstermişlerdir. Binlerce yıldır Türk yurdu olan tarihi ve turistlik ilçemiz Safranbolu’da terör örgütü tarafından kaleme alınmış ve terör örgütü propagandası amacı taşıyan kitapların teşhir edilmesi ve satılması kabul edilemez. Bizler Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine her zaman gösterdiğimiz haklı demokratik tepkilerimizi göstermeye devam edeceğiz. Her gün yüzlerce Safranbolulu genç ve çocuklarımızın da ziyaret ettiği bu fuarda açıkça terör örgütü propagandası yapılan yayınların teşhir edilmesi ve satılması kabul edilemez” denildi.

Karabük’ün tüm yetkililerinden konu hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, “Terörist Selahattin Demirtaş tarafından kaleme alınmış bu kitapların halka açık bir fuarda satılması bir rezalettir. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından yapılan açıklamada açıkça terör örgütüne tepki gösterilmemesi ayrı bir üzüntü kaynağıdır. Başkana tavsiyemiz şehit cenazelerinde görüntü vermek yerine teröristlere ve terör örgütü destekçilerine gerekli tepkiyi vermesidir. Bu kitaplar derhal kaldırılmalı, terör örgütü destekçisi kitap standı kapatılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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