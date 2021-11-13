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MHP milletvekilleri “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı için Muş’ta

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında Muş’a geldi.

Politika 13.11.2021, 15:59
MHP milletvekilleri “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı için Muş’ta

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında Muş’a geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” temalı yeni çalışma programı kapsamında Muş’a gelen MHP heyeti, partililerle bir araya geldi. Göletli Park’ta düzenlenen programda konuşan MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu ‘Adım Adım 2023, İl İl Anadolu’ programı kapsamında görevlendirildiklerini ve Anadolu’da adım basmadık yer bırakmayacaklarını söyledi.

“Teröristin adı Türkiye sınırına adım atınca PKK, adımını Suriye’ye sokarsa YPG olur, PYD olur”

Cumhur İttifakı ile Türkiye’nin büyük bir yol aldığını anlatan Kara, “Bizler bu süreçte ne yaşadık? Yönümüzü döndük ‘Türkiye’nin beka sorunu Afrin’dedir, Suriye’dedir, Irak’tadır’ dedik. Cumhur İttifakı bunu söylerken, Zillet İttifakı şunu söylüyordu; ‘Türkiye’nin Suriye’de beka sorunu yok, Türkiye’nin Irak’ta ne sorunu var, bizim orayla ne alakamız var? Beka kendi sınırları arasında olur.’ Biz diyorduk ki; ‘teröristin adı Türkiye sınırına adım atınca PKK olur, adımını Suriye’ye sokarsa YPG olur, PYD olur. Bunların birbirinden farkı yoktur diyorduk. Ama CHP ise şunu söylüyordu; ‘bizim sınırlarımızı YPG korusun.’ CHP lideri şunu söylüyordu; ‘YPG’liler kendi ülkesini savunan bir oluşumdur, terörist değildir. Onlar, bize saldırmayacak.’ 34 bin civarında terörist Suriye topraklarına, Irak topraklarına gömülerek beka sorunu çözülmeye başlamıştır” dedi.

“Kapalı Maraş 46 yıl sonra Cumhur İttifakı sayesinde açıldı”

Türkiye sınırları içerisindeki PKK’lı sayısının 100’ün altına indiğini kaydeden Kara, “Türkiye bir oyunu daha bozdu. Döndü Libya ile su anlaşması yaptı. Dedi ki ‘mavi vatan artık Türkiye’nin garantisindedir.’ Cumhur İttifakı olarak döndük yönümüzü Kıbrıs’a. Kıbrıs’ta artık ‘Lefkoşa’nın kaderi Ankara’nın kaderiyle birdir’ diyen bir Cumhurbaşkanı var ve Kapalı Maraş 46 yıl sonra Cumhur İttifakı sayesinde açıldı” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycan’da, Paşinyan diye diye Karabağ topraklarını geri aldık”

Karabağ’ın 28 yıl önce katliama uğrarken, Türkiye’nin Azerbaycan’daki Türk kardeşlerine içinin yandığını ve eli kolu bağlı, gücünün olmadığını anımsatan Kara, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bugün Allah’a çok şükür SİHA’larımızı, İHA’larımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi yapacak teknolojimiz var. Dünyanın gözünün içine baka baka, dalga geçe geçe Azerbaycan’da, Paşinyan diye diye Karabağ topraklarını geri aldık.”

15 Temmuz hain darbe girişimini anımsatarak sözlerine başlayan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ise “Şimdilerde yine algıyla, kampanyayla Amerika’daki, İngiltere’deki ting tang kuruluşları parasıyla anket yaptırarak kendisini yüzde 2, 3-4’lerden, son seçimde zillet ittifakıyla meclise giren, 15 milletvekili borç alıp grup kuran ve Milliyetçi Hareket Partisi’ni bir de milliyetçilikten uzak olduğunu söyleyerek ayrılan hanımefendi, Feridun Bahşi’nin evinde kek yiyor. Bu kadar alçaklar. Biz bunları unutamayız. Bizim görevimiz şu anda talip olan, algı yaptırılan, ülkeyi yönetmeye talip gibi gösterilen bunların defolarını, ayıplarını sizlere birebir anlatmakla mükellefiz” diye konuştu.

“Geçmişini bilmeyen insanların yüce Türk devletini yönetmeye talip olmaları abesle iştigaldir”

“Dronelerimizle, askerimizle Hafter’i ve işgalcileri Libya’nın dışına atarak, Libya’yı güvenli bir toprak ilan ettik” diyen Fendoğlu, Libya’nın geçmişte olduğu gibi bugün de kendilerinin olduğunu vurgulayarak, “‘Ne işiniz var diyorlar?’ Binlerce şehit verdik Trablusgarp’ta. Geçmişini bilmeyen insanların bugün yüce Türk Devletini yönetmeye talip olmaları abesle iştigaldir. Savunma sanayinde 5 yıl içerisinde Türk milletinin hiç kimseye ihtiyacı yok. Kimseden bir tane mermi almamışız. Kendi ürettiklerimizle Libya’da başarıya ulaştık” dedi.

“Bu şerefsizliği nasıl yapıyorsunuz siz”

Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gümren’e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a istifa çağrısında bulunan Fendoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“En son şehit yakınımızın kafasını kolunun altına alarak giden bir grup başkanvekili var, güya seviyor. Neredeyse alttan da kafasına vuracak. O şehit yakını eleştirebilir. Herkesin eleştirme hakkı var. Sizin de bana karşı eleştirme hakkınız var. Ama benim size küfür etmeye hakkım yok. Bu gücü nerden alıyorsunuz siz. Bu şerefsizliği nasıl yapıyorsunuz siz. Seni seçen, vekil olarak oraya gönderen millete kim hakaret ediyorsa o vekillik sıfatı yakışmıyor. Derhal istifa etsin.”

MHP İl Başkanı Osman Yüce’nin de eşlik ettiği heyet, daha sonra Muş Valiliğini ziyaret ederek programına devam etti.

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