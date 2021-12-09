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MHP Milletvekilinden Kılıçdaroğlu’na: "Gaziantep’in huzurunu bozmayın"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gaziantep ziyaretinde Şanlıurfalılar ile yaptığı toplantıda söylediği "Şanlıurfalıların Gaziantep’te dışlandığı" yönündeki ifadeye tepki göstererek, "Gaziantep’in huzurunu bozmayın" dedi

Politika 09.12.2021, 10:09
MHP Milletvekilinden Kılıçdaroğlu’na: "Gaziantep’in huzurunu bozmayın"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gaziantep ziyaretinde Şanlıurfalılar ile yaptığı toplantıda söylediği "Şanlıurfalıların Gaziantep’te dışlandığı" yönündeki ifadeye tepki göstererek, "Gaziantep’in huzurunu bozmayın" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyareti öncesi Gaziantep’te ‘Urfa Sıra Gecesi’ eşliğinde Şanlıurfalı kanaat önderleriyle buluştu. Bu buluşmayla ilgili konuşan ve Gaziantep üzerinden Türkiye’de ayrıştırıcı oyunların sahnelenmeye çalışıldığını vurgulayan MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “TÜİK verilerine baktığımızda Gaziantep’te en çok Şanlıurfalı hemşerilerimiz yaşamaktadır. Yaklaşık 350 bin Şanlıurfalı hemşerilerimiz ile yıllardır, huzur ve kardeşlik içinde hiçbir ayrım yapılmaksızın yaşamakta olan büyük bir aileyiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gaziantep ziyaretinde kendini bilmezler tarafından durup dururken ortaya atılan ‘Gaziantep’te Şanlıurfalılar dışlanıyor’ algısını oluşturmak, ülkemiz üzerinde kurdukları hesapları Gaziantep’imiz üzerinde de oynamaya çalıştıklarının göstergesidir. Gazi şehrimize birçok Şanlıurfalı iş adamı yatırım yapmakta, birçok işçi emek vermektedir. Hatta birçok muhtar, ilçe başkanı, il başkanı, belediye başkanı, milletvekili ve siyasetçi bu şehrin her ferdine ayrım yapmaksızın hizmet etmektedir. Gaziantep, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, her dünya görüşünden, her mezhepten, her meşrepten insanıyla büyük ve huzurlu bir şehirdir. İyi bilinsin ki; Gaziantep’in huzuruna yönelik algı operasyonları yaptırmayız. Bu topraklarda bin yıldır birlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Bunun altına dinamit koymaya çalışmak ihanettir. Sayın Kılıçdaroğlu, Gaziantep’i ve Gaziantep’teki Şanlıurfalıları görmezden geldiklerini itiraf etmiştir. Fakat bizler, memleketi ve mezhebi ne olursa olsun Gaziantep’te yaşayan her bir ferde hizmet etmeye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Öyle yılda bir Gaziantep’e gelerek, algı yönlendirmeleriyle bu şehirde yaşayan insanları, ayrıştırıcı operasyonlara alet olmak bir genel başkana yakışmayan harekettir. Milleti barıştırmaktan bahseden Kılıçdaroğlu’na sormak istiyorum; size kim ya da kimler bu şehirde küslükler olduğundan söyledi de böyle bir derde düştünüz? Gaziantep, tıpkı Türkiye örneğinden olduğu gibi vatandaşlarının huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir şehirdir. Bilmiyorsanız hatırlatalım; Gazi olan Antep, Şanlı olan Urfa ve Kahraman olan Maraş evlatları omuza omuza vererek bu unvanların sahibi olmuştur. İşgal kuvvetlerinin bile bozamadığı bu birlik ve beraberliği bozmaya hiç kimsenin gücü ve kuvveti yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir hemşerim böyle ucuz kuklalıklara kulak asmaz”

Gaziantep yaşayan Şanlıurfalıların dışlandığı iddiasında bulunan eski dernek başkanıyla ilgili olarak ‘şehirden ve hemşerilerinden habersiz’ yorumunda bulunan Milletvekili Taşdoğan, “Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalı hemşerilerimiz ile ilgili ortaya atılan yaklaşımın asıl sahibi olan bu eski dernek başkanı Gaziantep’ten ve Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalılardan bihaberdir. Bu mesnetsiz ve hadsiz açıklama tamamen bir şov ürünüdür. Ayrıştırma dilidir. Ötekileştirmeye karşı yapılmış bir yorumdur. Gaziantep’te yaşayan hiçbir hemşerim, böyle ucuz kuklalıklara kulak bile asmaz” diye konuştu.

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