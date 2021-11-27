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MHP Manisa Teşkilatı 150 yeni üyeyle gücüne güç kattı

MHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ‘Adım Adım 2023-İl İl Anadolu’ programı kapsamında Manisa’ya gelen heyetin de katılımıyla Manisa İl Teşkilatına yeni katılan 150 üye için ‘Toplu katılım ve rozet takma’ töreni gerçekleştirildi.

Politika 27.11.2021, 14:48
MHP Manisa Teşkilatı 150 yeni üyeyle gücüne güç kattı

MHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ‘Adım Adım 2023-İl İl Anadolu’ programı kapsamında Manisa’ya gelen heyetin de katılımıyla Manisa İl Teşkilatına yeni katılan 150 üye için ‘Toplu katılım ve rozet takma’ töreni gerçekleştirildi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Millet Çarşısında gerçekleştirilen programla MHP Manisa İl Teşkilatına yeni üye olan 150 kişiye rozetleri takıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından hazırlanan ‘Adım Adım 2023-İl İl Anadolu’ programı kapsamında Manisa’ya gelen MHP’li heyetin de katıldığı tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"Yeni üyelerimiz gücümüz güç katacaktır"

Programın açılış konuşmasını yapan MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, “Gün birlik günüdür, gün kucaklaşma günüdür, gün safları sıklaştırma günüdür. Hiçbir ayrım yapmadan, bayrak, vatan ve millet ortak paydasında buluşmanın zamanı geldi geçmektedir. Yüreği Türk milleti için atan, yüreği vatan sevgisi ile çarpan, yüreği aziz şehitlerimizle yanan, göğsünü gere gere ‘Ne mutlu Türküm’ diyebilen herkesle kucaklaşma anı gelmiştir. Türkiye düşmanları yerli işbirlikçilerle ne yaparsa yapsın, siparişle çalışan anket firmaları ne söylerse söylesin 2023 yılı Cumhur İttifakının, Türk milletinin, Türkiye’nin zaferi olacaktır. Geleceğin lider ülkesi Türkiye’sine özünde vatan ve millet sevgisini barındıran Cumhur İttifakının yerli ve milli şuuruyla ulaşacağız. Partimize katılan hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyor, hepsine teker teker hoş geldiniz diyorum. Yeni üyelerimiz gücümüze güç katacaktır” dedi.

"2023 zafer yılı olacak"

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 52 yıldır çizgisinden hiçbir zaman taviz vermediğini ve her zaman önceliğin Türkiye olduğunu kaydeden MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Bilge liderimiz, Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli liderliğinde, ilkeli, sorumlu, sorun çözen, çözüm üreten, sorumluluk ve inisiyatif alan bir partidir. Milliyetçi Hareket partisi bütün meselelere dünya ve Türk tarihi çerçevesinde, milli tarih şuuru içerisinde dün bugün yarın perspektifiyle bakan, görüşleri, teşhisleri isabetli ve öngörüleri çıkan bir partidir. 2023 yılında Manisa’da da büyük bir zafere imza atacağız inşallah tüm Türkiye’de olduğu gibi.”

Ersoy’un konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından isimleri okunarak sahneye çağrılan 150 kişiye MHP parti rozetleri takıldı.

Millet Çarşısı Konferans Salonunda gerçekleştirilen rozet takma törenine MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP MYK Üyeleri Deniz Depboylu, Mustafa Aksoy, Burak Pehlivan, Mehmet Ödevli, Oğuz Akarfırat, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP’li belediye başkanları, partililer ve partiye yeni üye olanlar katıldı.

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