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MHP lideri Devlet Bahçeli: "Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez tefecilerin kafesine kanadı kırık bir kuş gibi girmiş ve yemlenmek için el avuç açmıştır"

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez tefecilerin kafesine kanadı kırık bir kuş gibi girmiş ve yemlenmek için el avuç açmıştır"

Politika 08.11.2022, 11:37
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez tefecilerin kafesine kanadı kırık bir kuş gibi girmiş ve yemlenmek için el avuç açmıştır"

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez tefecilerin kafesine kanadı kırık bir kuş gibi girmiş ve yemlenmek için el avuç açmıştır"

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