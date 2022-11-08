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MHP lideri Devlet Bahçeli: "Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez tefecilerin kafesine kanadı kırık bir kuş gibi girmiş ve yemlenmek için el avuç açmıştır"
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez tefecilerin kafesine kanadı kırık bir kuş gibi girmiş ve yemlenmek için el avuç açmıştır"
Politika 08.11.2022, 11:37
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez tefecilerin kafesine kanadı kırık bir kuş gibi girmiş ve yemlenmek için el avuç açmıştır"