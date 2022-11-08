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MHP lideri Devlet Bahçeli: "CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa, baş örtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun hepbirlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım"
MHP lideri Devlet Bahçeli: "CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa, baş örtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun hepbirlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım"
Politika 08.11.2022, 11:49
MHP lideri Devlet Bahçeli: "CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa, baş örtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun hepbirlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım"