MHP lideri Devlet Bahçeli: "Bize FETÖ’cüler saldırıyormuş, saldırsınlar. Bize PKK’lılar saldırıyormuş, saldırsınlar. Zillet ittifakı ağız birliği etmiş iftiralarını kusuyormuş, varsın yapsınlar. Bizim tarafımız belli"