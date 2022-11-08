MHP lideri Devlet Bahçeli: "Birleşik Krallık siyasi ve ekonomik çalkantılarla boğuşurken diğer Avrupa ülkeleri yaklaşan kış aylarından dolayı ısınma ve aydınlanma endişesiyle kıvranmaktadır. Türkiye bu konuda çok rahattır. Aksini iddia edenler zillet

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Birleşik Krallık siyasi ve ekonomik çalkantılarla boğuşurken diğer Avrupa ülkeleri yaklaşan kış aylarından dolayı ısınma ve aydınlanma endişesiyle kıvranmaktadır. Türkiye bu konuda çok rahattır. Aksini iddia edenler zillete düşen müfteriler korosudur"