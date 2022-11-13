MHP Lideri Devlet Bahçeli, adının verildiği hatıra ormanına fidan dikti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ mitingi sonrası adının verildiği hatıra ormanına fidan dikti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ’da “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” mitingini gerçekleştirdi. Başkan Bahçeli, Elazığ’da İstasyon Meydanı’nda Elazığlılara seslendi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, mitingin ardından Elazığ Belediyesi tarafından adına oluşturulan Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’na geçti. Bahçeli, kendi adına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti. Diktiği fidana ilk can suyunu veren Bahçeli daha sonra hatıra ormanındaki kütüğe ismini çaktı.