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MHP Lideri Bahçeli:"Hakikaten merak ediyoruz, Abant Toplantısının tavsiyesi kimden geldi?"

MHP Lideri Bahçeli:"Hakikaten merak ediyoruz, Abant Toplantısının tavsiyesi kimden geldi?"

Politika 12.10.2021, 11:59
MHP Lideri Bahçeli:"Hakikaten merak ediyoruz, Abant Toplantısının tavsiyesi kimden geldi?"

MHP Lideri Bahçeli:"Hakikaten merak ediyoruz, Abant Toplantısının tavsiyesi kimden geldi?"

-"Birbirlerine sürekli gidip geliyorlar, yoklama yapıyorlar, hava kokluyorlar, ne var ne yok ona bakıyorlar. Ancak arka kapıda da birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar. Bir yapmadıkları kısırlı, pastalı, altın günleriydi; zannediyorum bu gidişle onu da gerçekleştirirler. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar, ne dedikleri bellidir, ne de söyledikleri nettir"

-"Bir terör örgütü elebaşı, Aziz Atatürk’ün kurduğu partiye ayar veriyor, hizaya getiriyor, aba altından sopa gösteriyor; buna karşılık bir tek CHP yöneticisi de kalkıp “ey katil sen ne diyorsun?” diyemiyor, buna cesaret dahi edemiyor"

-"Hakikaten merak ediyoruz, Abant Toplantısının tavsiyesi kimden geldi?"

-"Soru 1: Anayasa’dan Atatürk’ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Soru 2: Anayasa’ya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz? Soru 3: Türk vatandaşlığı kavramı yerine “Anayasal yurtseverlik”, Türkiye yerine “Ülke”, Türkiye devleti yerine “Cumhuriyet”, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine, “Türkiye Cumhuriyeti insanı” kavramlarının getirilmesini amaçlıyor musunuz? Soru 4: Demokratik muhalefet diyerek TİP’i, HDP’yi yanınızda ve yörenizde görüyor, bunlara kucak açıyor musunuz? Soru 5: Terörist Demirtaş’ı hala savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz?"

ANKARA(İHA) - MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

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