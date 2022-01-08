MHP Lideri Bahçeli’den şehit askerler için başsağlığı mesajı

Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlayan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar haklı ve kutlu mücadelemiz durmayacak” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

“Son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar haklı ve kutlu mücadelemiz durmayacak”

Başsağlığı mesajında bölücülük ve terör musibetinin kökünün mutlak surette kazınacağını belirten Bahçeli, “Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesiyle Suriye’nin Tel Abyad şehri sınırındaki Gültepe Hudut Karakolu mıntıkasında, terör örgütü PKK/YPG tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının bir askeri aracımızın geçişi esnasında infilak etmesiyle yüreklerimize ateş düşmüştür. Bu hunhar ve hain saldırıda üç kahraman askerimiz şehit olmuş, bir kahraman askerimiz de yaralanmıştır. Vatan nöbetinde şehit olan aziz millet evlatları ve kahramanlık numunesi kardeşlerim; Teğmen Murat Alyakut’a, Piyade Onbaşı Enes Koç ile Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar’a Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Dökülen kanlarının yerde bırakılmayacağına can-ı gönülden inanıyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve milletimize sabır, metanet ve baş sağlığı diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar haklı ve kutlu mücadelemiz durmayacak, bölücülük ve terör musibetinin kökü mutlak surette kazınacaktır” dedi.