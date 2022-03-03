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MHP Lideri Bahçeli: "Zillet İttifakı’nın ana ortakları Ukrayna krizi esnasında majestelerine muhalefeti olarak sivrilmiş, Biden’in muhbiri olarak serpilmiş, fener ışığı gibi emperyalist ülkeleri selamlamışlardır."
MHP Lideri Bahçeli: "Zillet İttifakı’nın ana ortakları Ukrayna krizi esnasında majestelerine muhalefeti olarak sivrilmiş, Biden’in muhbiri olarak serpilmiş, fener ışığı gibi emperyalist ülkeleri selamlamışlardır."
Politika 03.03.2022, 11:23
MHP Lideri Bahçeli: "Zillet İttifakı’nın ana ortakları Ukrayna krizi esnasında majestelerine muhalefeti olarak sivrilmiş, Biden’in muhbiri olarak serpilmiş, fener ışığı gibi emperyalist ülkeleri selamlamışlardır."