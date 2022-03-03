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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her neredeyse S-400’ün hedefi orasıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu çirkin muhalefet zihniyeti, iktidarı düşürmek adına vatanı düşürmeye çoktan hazır olduğunu her defasında göstermiştir."
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna’da mukim vatandaşlarımızı Türkiye’ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul’a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır."
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı açıkça meydandadır".
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı açıkça meydandadır".
Politika 03.03.2022, 11:00
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı açıkça meydandadır".