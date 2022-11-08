MHP lideri Bahçeli: "Türkiye’yi sağda solda, ülke içinde, dışında, parti odalarında veya grup kürsülerinde kara para ile itham edenler, Türk askerine, Türk polisine uyuşturucu ticareti ile ilgili çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde tescilli v

MHP lideri Bahçeli: "Türkiye’yi sağda solda, ülke içinde, dışında, parti odalarında veya grup kürsülerinde kara para ile itham edenler, Türk askerine, Türk polisine uyuşturucu ticareti ile ilgili çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde tescilli vatan hainidir"