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MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır."
MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP vardır, İP vardır, HDP vardır. Köşesiz köşe yazarları vardır. Satılmış aydınlar vardır"
MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP vardır, İP vardır, HDP vardır. Köşesiz köşe yazarları vardır. Satılmış aydınlar vardır"
Politika 05.10.2021, 11:19
MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP vardır, İP vardır, HDP vardır. Köşesiz köşe yazarları vardır. Satılmış aydınlar vardır"