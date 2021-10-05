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MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP vardır, İP vardır, HDP vardır. Köşesiz köşe yazarları vardır. Satılmış aydınlar vardır"

MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP vardır, İP vardır, HDP vardır. Köşesiz köşe yazarları vardır. Satılmış aydınlar vardır"

Politika 05.10.2021, 11:19
MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP vardır, İP vardır, HDP vardır. Köşesiz köşe yazarları vardır. Satılmış aydınlar vardır"

MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP vardır, İP vardır, HDP vardır. Köşesiz köşe yazarları vardır. Satılmış aydınlar vardır"

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