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MHP lideri Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti’nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak için nifak saçan, önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olmaz. Bu mensubu olmayanların TBMM’de görev yapmas

MHP lideri Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti’nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak için nifak saçan, önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olmaz. Bu mensubu olmayanların TBMM’de görev yapması da züldür, mahşeri vicdan da darbedir."

Politika 14.06.2022, 11:08
MHP lideri Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti’nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak için nifak saçan, önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olmaz. Bu mensubu olmayanların TBMM’de görev yapmas

MHP lideri Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti’nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak için nifak saçan, önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olmaz. Bu mensubu olmayanların TBMM’de görev yapması da züldür, mahşeri vicdan da darbedir."

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