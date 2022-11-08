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MHP lideri Bahçeli: "Türk siyasetindeki muhalefet anlayışı başkalarının ruhuyla var olma anlayışı arayışı ve arzusundadır. İç dünyasını hepten kaybetmiş, ülkesine yabancı başkentlerin prizmasından bakmayı alışkanlık haline getirmiştir"

MHP lideri Bahçeli: "Türk siyasetindeki muhalefet anlayışı başkalarının ruhuyla var olma anlayışı arayışı ve arzusundadır. İç dünyasını hepten kaybetmiş, ülkesine yabancı başkentlerin prizmasından bakmayı alışkanlık haline getirmiştir"

Politika 08.11.2022, 11:27
MHP lideri Bahçeli: "Türk siyasetindeki muhalefet anlayışı başkalarının ruhuyla var olma anlayışı arayışı ve arzusundadır. İç dünyasını hepten kaybetmiş, ülkesine yabancı başkentlerin prizmasından bakmayı alışkanlık haline getirmiştir"

MHP lideri Bahçeli: "Türk siyasetindeki muhalefet anlayışı başkalarının ruhuyla var olma anlayışı arayışı ve arzusundadır. İç dünyasını hepten kaybetmiş, ülkesine yabancı başkentlerin prizmasından bakmayı alışkanlık haline getirmiştir"

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