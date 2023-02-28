MHP lideri Bahçeli: "(Tribünlerde) Devlete meydan okuyanların önce tespiti ardından da tecziyesi yapılmalıdır"

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, arsızdır, art niyetlidir. Stadyumlardan hükümet istifa bağırtısının koro halinde seslendirilmesi, deprem felaketinde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza ve depremzede kardeşlerimize vahim bir saygısızlıktır. Devlete meydan okuyanların önce tespiti ardından da tecziyesi yapılmalıdır" dedi.