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MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır."
MHP Lideri Bahçeli: "Terörün ülkemize toplam faturası, 2 trilyon 256 milyar 48 milyon dolardır."
MHP Lideri Bahçeli: "Terörün ülkemize toplam faturası, 2 trilyon 256 milyar 48 milyon dolardır."
Politika 05.10.2021, 11:28
MHP Lideri Bahçeli: "Terörün ülkemize toplam faturası, 2 trilyon 256 milyar 48 milyon dolardır."