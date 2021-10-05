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MHP Lideri Bahçeli: "Terörün ülkemize toplam faturası, 2 trilyon 256 milyar 48 milyon dolardır."

MHP Lideri Bahçeli: "Terörün ülkemize toplam faturası, 2 trilyon 256 milyar 48 milyon dolardır."

Politika 05.10.2021, 11:28
MHP Lideri Bahçeli: "Terörün ülkemize toplam faturası, 2 trilyon 256 milyar 48 milyon dolardır."

MHP Lideri Bahçeli: "Terörün ülkemize toplam faturası, 2 trilyon 256 milyar 48 milyon dolardır."

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