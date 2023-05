MHP Lideri Bahçeli: “Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu’dur”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bu ittifakın yanında yöresinde konuşlanan mihrakların ileri düzeyde korkuya kapılarak provokasyonlardan medet umduklarını ve çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyoruz. Bunlar yalnızca Türkiye’nin aleyhinde değil, sandık ve demokrasinin de karşısındadır. Aradıkları kavga ve kutuplaşmadır" dedi.

Karaman’da “Aziz Milletim Sıra Sende” temasıyla Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda miting düzenleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bu ittifakın yanında yöresinde konuşlanan mihrakların ileri düzeyde korkuya kapılarak provokasyonlardan medet umduklarını ve çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyoruz. Bunlar yalnızca Türkiye’nin aleyhinde değil, sandık ve demokrasinin de karşısındadır. Aradıkları kavga ve kutuplaşmadır. Arzuladıkları bölünme ve iç kargaşadır. Ancak zillet ittifakının aradığı menfur fırsatı Karaman asla vermeyecektir. Sizlere güveniyorum" dedi.

“Açık hesap 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandıkta görülecektir”

"Türkiye’yi yıkmak için el birliği yapan zillet ve zulüm cephesini perişan etmek için sıra sizde" diyen Bahçeli, “Vatan ve bayrağa sahip çıkmak için söz, karar, yetki hepinizde. Bizim tarafımız belli, istikametimiz sıratı müstakim üzeredir. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz büyük Türk milletidir. Açık hesap 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandıkta görülecektir. Dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye’nin inşası, ancak ve ancak Türk-İslam kültüründen feyzini alan, Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlak ve faziletiyle bezenen fedakarlık numunesi bir ahlaki kucaklaşmayla mümkün olacaktır. Bu ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı’dır. Muazzez nitelikli milli ve ahlaki kucaklaşmanın devlet ve millet hayatında kök salmasına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi refakat edecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uzlaşmacı vasfında temerküz etmiş güçlü ve tesirli yürütme, güçlü ve fonksiyonel yasama, bağımsız ve tarafsız yargı sayesinde Türkiye’nin önünü hiçbir iç ve dış ihanet odağı kesemeyecektir. Bu kutlu yürüyüşün neticesinde “Gelen Türk Asrı, Geleceğin Gücü Türkiye” olacaktır. İnancımız budur, iddiamız budur, irademiz budur" diye konuştu.

“Bu haçlı zihniyetine kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs’ta gösterecek olan Türk milletidir”

Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü: "14 Mayıs seçimleri Yeni Yüzyılın demokratik eşiği, milli ve manevi değerlerin rehberliğiyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır. 14 Mayıs’ta sandığın başına gittiğinizde, mührü elinize alıp şöyle bir seçim pusulasına göz attığınızda, bir oyunuzu Milliyetçi Hareket Partisi’ne, bir oyunuzu da Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’a verecek misiniz? Analarımızı ağlatanlar, ağıtlar yakmasına neden olan caniler, bugün CHP’yle işbirliği halindedir. Yavrularımızı yetim bırakan katiller İYİ Parti’yle emel ve hedef birliği içindedir. PKK, Kılıçdaroğlu’na aleni destektir. FETÖ, Kılıçdaroğlu’na siper olmuştur. Küresel medya Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakının propagandasıyla nifak saçmaktadır. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu’nun akıl, vicdan ve iradesine ipotek koymuştur. İngiliz The Economist dergisi ’Erdoğan gitmeli’ diyormuş. Bu haçlı zihniyetine kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs’ta gösterecek olan Türk milletidir. Türkiye’ye yön veremezler. Türkiye’yi sömürge ülkesi haline getiremezler. Alayı gelsin, hepsi toplanıp karşımıza dikilsin, şayet boyun eğersek, bir adım geri atarsak namerdiz. Çıkar ortakları, küresel sermaye çeteleri, terör örgütleri, Türkiye düşmanları, tefeciler, faiz bağımlısı bankerler, karanlık lobiler, İslam karşıtları alayı birden Türkiye’nin önüne geçmiş durumdalar. Dünyada 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye’de olacağını ağız birliği halinde iddia ediyorlar. Çünkü 100’üncü yıl dönümünü karşıladığımız Cumhuriyet’ten intikam almak istiyorlar. Milli Mücadele’nin ve 15 Temmuz’un rövanşını almak için kudurmuş gibi provokasyon yapıyorlar, algı operasyonlarına, sosyal medya saldırılarına, FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar. İstedikleri kukla gibi oynatılan, her anlamda güdülen, her şeyiyle kontrol edilen, denetim altında tutulan, taviz ve teslimiyet döngüsüne girmeye hazır bir Cumhurbaşkanı’dır. Bu nedenle Türk ve İslam husumetinin umudu Kılıçdaroğlu’dur.”

“Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu’dur”

Sözde Kürdistan projesinin figüranının Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Bahçeli, “Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu’dur. Nitekim Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Bunlar Cumhuriyet’i yıkmak için zalimlerden ihale almışlardır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi’ne saldırı vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hazımsızlık had safhadadır. Kılıçdaroğlu’nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yoktur. İYİ Parti başkanının dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur. Eline süpürge alıp miting alanlarında şov yapmaktadır. Milletin kimi ve kimleri süpüreceğini de göremez haldedir. PKK’ya ve HDP’ye sözcülük yapacak kadar küçülmüştür. Zillet ittifakının miadı dolmuş Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’den başka söylediği veya söyleyeceği ikinci bir şey de olmamıştır. Onların hain ve hasmane destekçileri varsa bizim kahraman karamanımız, dünya üzerinde yıldız gibi parlayan kocaman bir ülkemiz vardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, korkakların, korkulukların, kokuşmuşların üzerine üzerine yürüyoruz. Yedi düvelin bileğini sandıkta bükmek için milletimizle tek yürek olmuş vaziyetteyiz. Biz yürüdükçe sinecekler, biz direndikçe silinip gidecekler. Teslim olmayacağız, taviz vermeyeceğiz, tehir etmeyeceğiz. Millet diyeceğiz, vatan diyeceğiz, al bayrağın altında hep beraber toplanıp bağımsızlığımıza asla gölge düşürmeyeceğiz. Milletimizin hak ve hukukunu birlikte savunacağız. ’Devlet ve Milletiyle Hep Birlikte ve Her Şeyden Önce Türkiye’ diyeceğiz. Devletimizin egemenlik ve hükümranlık haklarını gözü kara şekilde koruyacağız. İnsanımızın haysiyet ve onurunu, ekonomik ve demokratik güvenliğini, itibar ve iradesini güvenceye almak için geceyi gündüze katacağız. Daha güzel, daha güvenli, daha huzurlu, daha refah dolu bir Türkiye’ye el ele vererek ulaşacağız. İstikbalin süper güç Türkiye’sine selamet içinde vasıl olabilmek amacıyla çok çalışacağız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Biz Cumhur İttifakı’yız. Biz Türkiye’yiz, hep birlikte Türk milletiyiz. 14 Mayıs Türk tarihinin dönüm noktalarından birisidir. 14 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümünün zafer müjdesidir. Aynı zamanda hem Cumhurbaşkanı hem de 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılacağı sandık ve demokrasi yılıdır" dedi.

"Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi milli ve tarihi sorumluluktur"

Kandil ve Pensilvanya’nın esiri olan Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarının 14 Mayıs’ta ağır bedel ödemeye hazır olmalarını kaydeden Bahçeli, "Karaman bölünmeye kapalıdır. Karaman terör ittifakına karşıdır. Karaman Türkiye’yi ölüm tüneline sokmak için gün sayan yabancı beslemelerinin de sonuna kadar karşı cephesindedir. Türkiye’de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar, terör örgütlerine destek, bölücülüğe payanda olanlar, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki, Doğru Zaman, Doğru Adam, Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi milli ve tarihi sorumluluktur. TBMM’de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı’nın tecessüm ve tecelli etmesi Türk ve Türkiye Yüzyılına hizmettir. Çabamız, çalışmamız, çağrımız bu hedeflere ulaşmak içindir. 14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin geleceğini tayin edecek. Ya geleceğimiz zillete düşüp heba ve heder olacak, ya da Cumhurun cesaret ve dirayetiyle bütün oyunlar bozulacak. Ya yurdum diyeceğiz, ya da yokluğa mahkum olacağız. Ya istiklal ve istikbal haklarımızdan vazgeçeceğiz ya da bu haklarımızla sonsuza kadar var olmanın yol haritasını belirleyeceğiz. Mandacılara, mayası ve meşrebi zehirli olanlara ya boyun eğeceğiz, ya da lider ülke Türkiye’nin kapısını aralayacağız. Artık başka çare, başka seçenek kalmamıştır. Demokratik hesaplaşmaya sadece 2 gün kalmıştır" şeklinde konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti’ni hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz çıkaracağız"

Bahçeli konuşmasının devamında, "Türkiye’yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle kilitleri ya açacağız ya da kıracağız. Üreten, refah sağlayan, herkesin iş ve aş sorunlarını çözmüş milli bir ekonomiyi; bütün sorunlara neşter vurmayı başarmış, terörün kökünü kazıyıp bölücülüğü felç etmiş bir siyasi ve hukuki bünyeyi; dış politikada daha aktif, taviz vermeyen, dünyaya Türkçe bakan, hayatı ve hadiseleri başkent Ankara vizyonuyla kuşatan bir dış politika mimarisini elbirliğiyle, güç birliğiyle ve Cumhur İttifakı’yla sağlamış olacağız. İrademiz ve gücümüz büyük Türk milletidir. Devletimizin egemenlik haklarıyla, milletimizin muhteşem varlığı, bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüyle kimin sorunu varsa bizim de onlarla sorunumuz vardır ve alayını birden her cephede karşılamaya hazır olduğumuz iyi bilinmelidir. Bağımsızlığımız bedava kazanılmadı. Türkiye Cumhuriyeti ikram edilmedi. Bu toprakla kolay vatan olmadı. Bilinsin ki, işbirlikçi kalpazanlara, dış bağlantılı mankurtlara çiğnetilmeyecektir. HDP’yi, Yeşil Sol Parti’yi, bölücü teröristleri yanına yöresine alanlar, Milli Mücadele’den intikam almak isteyen bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Bizim böyle bir sevdayı içinde taşıyanlarla iki dünyada da hesabımız vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin tercihi, Karaman’ın takdiridir. Bu demokratik tercihe meydan okuyanlar millet tanımaz odaklardır ki, onlarla mücadelemiz ant olsun heyecanla sürecektir."

"Türkiye zillete düşmeyecek, zillete yenilmeyecek, ziyan edilmeyecektir"

Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tam manasıyla yerleştirilmesi için yapılan uyum düzenlemelerine ilave olarak başta Türk Tipi Başkanlık modelini kurumsallaştıracak yeni bir Anayasa olmak üzere gereken tüm hukuki, idari ve siyasi altyapıyı tesis ve temin edeceğiz. 15 Temmuz benzeri bir ihanetin tekrar yaşanmaması için gereken siyasî, sosyal, idarî ve ekonomik önlemleri kararlılıkla alacağız. 7 Ağustos 2016’da Yenikapı’da yeşeren millî ve demokratik dayanışma ruhunu devam ettireceğiz, Türkiye’nin yükselişini sağlayacağız. Adil bir gelir dağılımı başta olmak üzere, işsizlik ve yoksullukla mücadele edeceğiz. Sosyal koruma programları ile yardıma muhtaç, yoksul ve kimsesiz vatandaşlarımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. Çalışanların çalışma şartlarını iyileştireceğiz, adaletli bir ücret sistemine kavuşturacağız. Herkesin eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi temel ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılandığı, insan onur ve haysiyetine yakışır sosyal düzen oluşturacağız. Dış politikada, siyasette ve ekonomide Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya yönelik faaliyetlerin önüne geçmek, Türk Devleti’nin ve Türk milletinin bekasına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çabalayacağız. PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Milliyetçi Hareket Partisi’ne öyle bir destek verin ki, Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’a öyle bir sahip çıkın ki, gelecek nesillerimize güzel, bereketli, ekonomik refahı yükselmiş, huzur ve kardeşlikle yaşanacak bir ülkeyi miras bırakalım. Bu evetleriniz 14 Mayıs’ın zafer müjdesidir. Unutmayınız ’Biz birlikte Türkiye’yiz diyen herkes özbeöz kardeşimizdir. 14 Mayıs 2023 Pazar günü, sandığın başına gittiğinizde, Karaman milletvekili adaylarımıza ve Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok güçlü desteğinizi bekliyorum “diyerek konuşmasını tamamladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasının ardından miting alanına gelen vatandaşlara karanfil attı.