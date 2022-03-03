MHP Lideri Bahçeli: "Söz konusu askeri işgalin iki amacı olduğu anlaşılmaktadır. İlki NATO desteği olan Ukrayna’nın Rusya’yı tehdit eder halden çıkartılması, ikincisi de Ukrayna’nın Rus nüfusunun güvenliğinin sağlanmasıdır."