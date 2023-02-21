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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
MHP lideri Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımıza tekrar gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımıza tekrar gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Politika 21.02.2023, 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımıza tekrar gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.