MHP Lideri Bahçeli Samsun’da bölge mitingi yapacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 20 Kasım Pazar günü Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı mitinge tüm halkı davet etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 20 Kasım 2022 Pazar günü Cumhuriyet Meydanı’nda saat 15.00’te “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı miting yapacak. Giresun, Kastamonu, Ordu, Sinop il teşkilatlarının da katılımıyla yapılacak miting öncesi Başkan Abdullah Karapıçak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesisleri’nde basın açıklamasında bulunarak tüm halkı açık hava toplantısına davet etti.

Açık hava toplantısına tüm halkın davetli olduğunu ifade eden Başkan Abdullah Karapıçak, “Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü olan 2023’te yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine bütün imkân ve inancıyla hazırlanmaktadır. Bu çerçevede 20 Kasım 2022 Pazar günü Samsun ilimiz merkez olmak suretiyle Giresun, Kastamonu, Ordu, Sinop il teşkilatlarımızın ve aziz vatandaşlarımızın katılımıyla ‘2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net’ temalı açık hava toplantımız dört başı mamur iştirakleriyle gerçekleştirilecektir. Türkiye 2023 yılında iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacaktır. İlki, cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekili genel seçimleridir. İkincisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümüdür. Samsun olarak bize düşen görev Milliyetçi Hareket Partisi’ni 2023 yılına hazırlayarak sandığa gitmek ve sandığa, Samsun’a ve dolayısıyla Türkiye’ye sahip çıkmaktır. 20 Kasım 2022 Pazar günü Cumhuriyet Meydanı’nda saat 15.00’te Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin katılımıyla düzenlenecek olan açık hava toplantısı için tüm il ve ilçe teşkilatlarımızla, ülkü ocakları il başkanımız ve dolaysıyla ilçe ocak başkanlarımızla, ülkücü kuruluşlarımızla komşu illerimizden katılacak olan Giresun, Kastamonu, Ordu, Sinop il teşkilatlarımızla hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

“Samsun, Cumhur İttifakı’nın kalesi olacaktır”

Anketlerin gerçeği yansıtmadığını da kaydeden Karapıçak, “Bazı paralı anketler ile MHP zayıf gösterilmeye çalışılıyor. MHP’nin seçim totosunu bu güne kadar hiçbir anket şirketi tutturamadı. 10 gösteriler 15 çıktı. Hep gösterdiklerinden fazla çıktı. Samsun’da da oranı tutturamadılar. MHP ve Cumhur İttifakı‘nın kalesi Samsun olacaktır. Pandemi sonrası toplantılara başladık. Gözlemlerimiz ve sonuç haklı olduğumuzu gösterecek” diye konuştu.