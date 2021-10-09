MHP Lideri Bahçeli: "Prof.Dr. Mehmet Şakir Akça’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı diliyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede hayıtını kaybeden Gazi Üniversitesi’nin kurucu rektörlerü Prof. Dr. Şakir Akça için taziye mesajı yayınladı.

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü, geçmişteki akademik çalışmalarımda müşfik desteğini hiç esirgemeyen saygıdeğer hocam Prof.Dr. Mehmet Şakir Akça’yı kaybetmenin derin hüznünü yaşıyorum. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Merhum Hocam alim, fazıl, gönül ve bilim insanı olarak dua ve hürmetle hatırlanacaktır. Prof.Dr. Mehmet Şakir Akça’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.