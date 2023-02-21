MHP lideri Bahçeli: "Muhtemel depremlere hazır olmalıyız, kaybedecek zamanımız yoktur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Muhtemel depremlere hazır olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir. Depreme ve ilgili yönetmeliklere uygun dayanıklı binada yapmaktan başka ikinci bir seçenek yoktur. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir" dedi.