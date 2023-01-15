MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam Belediyesi’ne taziye ziyaretinde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’ın kardeşi Erdoğan Yıldırım için Kızılcahamam Belediyesi’ne taziye ziyareti gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım’ın kardeşi Kızılcahamam Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdoğan Yıldırım vefat etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli de, Kızılcahamam Belediyesi’ne taziye ziyaretinde bulundu.

Cenaze, Kızılcahamam Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi namazını müteakip ilçe mezarlığına defnedilecek.