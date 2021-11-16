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MHP lideri Bahçeli: Kadın cinayetleri iç barış ve huzur ortamını tahrip edecek boyuttadır

MHP lideri Devlet Bahçeli, kadın cinayetleri ve tecavüz olaylarına ilişkin önerilerini açıklarken, "İdam cezası tartışılmalı" dedi. Bahçeli, konuşmasında "Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz" ifadelerini kullanırken, "MHP, Cumhur İttifakı'nın ortağı olsa da demokratik sorumluluğu muhalefettir" sözleri için de "Bu kanaatimin neresi yanlıştır? Hükümet bellidir, görevinin başındadır" diye konuştu.

Politika 16.11.2021, 11:27
MHP lideri Bahçeli: Kadın cinayetleri iç barış ve huzur ortamını tahrip edecek boyuttadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İl İl Anadolu çalışmaları hakkında bilgi verirken, "Biz yürüyünce korkaklar sinecektir, zalimler kaçışacaktır, fitne barikatları yıkılacaktır. Vatanımızı karış karış dolaşıyoruz, gönüllere misafir oluyoruz. Aziz milletimizle buluşmaya, fikir alışverişine devam ediyoruz. 30 Ekim'de başlattığımız çalışmalarımızı bir gönül seferberliği kıvamında yurdumuzun her köşesine yaygınlaştırıyoruz. 40 ilimizde vatandaşlarımızla kucaklaştık. Esnafla, çiftçiyle, memurlarla, emeklilerle görüştük; düşüncelerini öğrendik, hedeflerimizi paylaştık" dedi.

Bahçeli, "Kamuoyu araştırma şirketlerinin abuk sabuk anketleri ne söylerse söylesin zafer Cumhur İttifakı'nın olacaktır. Yok MHP'nin oyu buymuş, AK Parti'nin oy şuymuş diyerek yalan anketler düzenleyen kurşun askerler sözüm sizedir; yediğiniz şamarı ömrünüz boyunca unutamayacaksınız. Cumhur İttifakı olarak hep bir adım önde olacağız. Asla oyalanmayacağız. Milliyetçi Hareket lobilerin, kulislerin, karanlık senaryoların partisi değildir" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTFAKINDA ÇATLAK PATLAK OLMAZ"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı olarak milletimize, ülkemize, gelecek nesillere karşılıksız hizmetle mükellef olduğumuz bildirerek duruşumuzu sergiledik. Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. İttifakımızı hazmedemeyip çatır çatır çatlayanlar her türlü varestedir. Türkiye sevdasının siyasi bir hüviyete bürünmesidir. Bizim ittifakımız Türk milletinin özlemlerinin tezahürüdür.

Geçen haftaki konuşmam epey tartışıldı. Bir değerlendirmem pek çok kesim tarafından çarpıtılmıştır. MHP, Cumhur İttifakı'nın ortağı olsa da demokratik sorumluluğu muhalefettir. Meclis'te denge ve denetleme göreviyle mesuldür. Bu kanaatimin neresi yanlıştır? Hükümet bellidir, görevinin başındadır. Siyasi iktidarın nasıl teşekkül ettiği malumdur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tedavüle gireli 3,5 yılı bulmuştur. MHP fırsatçılık yapmaz, minderden kaçmaz. Biz siyaseti mertçe yaparız, adam gibi yaparız. Herkes bilmeli ki hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına günahına ortağız. Anca, kanca beraber olacağız."

YÜZDE 50+1: TARTIŞMA GEREKSİZ VE YERSİZ

Yüzde 50+1 tartışmasına da değinen MHP lideri Bahçeli, "Yüzde 50 +1 oyla cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya örnek olacak şeklidir. muhtar, belediye başkanı, milletvekili seçmiyoruz. Yüzde 50 + 1'i eleştirenleri anlayışla karşılamamız abesle iştigaldir. Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Sayın Cemil Çiçek, önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini, Türkiye'yi kaosa sürükleyeceğini iddia ediyor. Bu tuhaf sözlerin benzerini Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan kurtulduğunu ne çabuk hafızanızdan çıkardınız. FETÖ'cü Fehmi Koru da aynı şeyleri söylüyor. Bu tartışma gereksiz ve yersizdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin derinlik ve işlerlik kazanması için çabalamak varken, farklı bir tartışma sayfası açmak, sistemi zedeleyecektir" diye konuştu.

KADIN CİNAYETLERİ

Kadın cinayetlerine tepki gösteren Bahçeli, "Karşımızdaki kanlı tablo hepimizin yüreklerini kavurmaktadır. Ataşehir'de bir manyak sadist, bir cana kıymıştır. Hedef seçtiği Başak kızımızın kanını dökmüştür. Kuracağımız her cümle anlamsızdır. Artık zaman konuşma zamanı değil. Tedbirleri alma, gereğini yapma zamanıdır. Müslüme yavrumuzu bulmak için tüm teşkilat seferberlik halindedir. Bu barbar akının önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Bu mahluklara dünyayı dar etmek zorundayız. Hiçbir caniye tahammül edemeyiz, sabır gösteremeyiz. Kadın cinayetleri iç barış ve huzur ortamını tahrip edecek boyuttadır. Artık klişe sözler geçersizdir. Vakit şiddetin kökünü kurutma vaktidir. Kadına yönelik şiddet kanunu yeniden düzenlemek zorundayız. Bizim için yapılması gerekenler şunlardır:

Ailenin korunması, şiddetin önüne geçilmesi için kapsamlı bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç vardır.

Şiddeti durdurmak için hem güvenlik hem de cezai müeyyideler artırılarak kimsenin gözünün yaşına bakmamalıdır. Mahkemeler süratle karar vermeli, iyi hal indirimi gibi ceza indirimine imkan tanınmamalıdır.

Tecavüz, kadın cinayetlerinde gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmalı.

Şiddeti özendirip, teşvik edecek yayın ve haberden kaçınılmalı.

Üniversitelerin bölümlerinde görev alan akademisyenlerin öncülüğünde şiddet haritası çıkarılması tavsamadan yerine getirilmelidir.

İnsanlığın huzuru projemizin tanıtılması, tartışılması müessir bir yol haritası gösterecektir.

HELALLEŞME POLEMİĞİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "herkesle helalleşeceğiz" ifadelerine karşılık veren Bahçeli şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla mümkün olmayacak. CHP terörle mücadeleye hayır demiştir. FETÖ ile helalleşmiş, 15 Temmuz'a tiyatro iftirası atmıştır. Şehit bacısına küfredenlerle helalleşmiştir. CHP yönetimi HDP ile helalleşmiş yüzsüzce ittifak kurmuştur. CHP yönetimi YPG ile helalleşmiş kendi vatanlarını koruyan örgüt olduğunu açıklamıştır. Kavala ve Demirtaş ile helalleşmiş cezaevlerinden çıkmasını istemiştir. Kılıçdaroğlu helal ile haram arasındaki ince çizgiyi silip atmıştır.

EYT VE 3600 EK GÖSTERGE

EYT ve 3600 ek gösterge mesajı veren Bahçeli, "EYT sorunu bizim sorunumuzdur. Bu kardeşlerimizin mağduriyetlerinin telafisi bizim sorumluluğumuzdur. Bütçe kapsamında geniş bir uzlaşmayla TBMM'de çözülerek gündemden çıkarılmalıdır. 3600 ek göstergesinin verilmesi konusunda hükümete her desteği vereceğiz. Asgari ücretle geçinen kardeşimizin enflasyona ezdirilmemesi, insanca bir seviyeye çıkarılması gerekmektedir. İnsanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

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