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MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır."
MHP Lideri Bahçeli: "HDP meşru organ değil, terörizmin gayri meşru oluşudur. HDP’yi meşru görmek Kılıçdaroğlu’nu bölücülüğün ve terörün vagonu yapacaktır".
MHP Lideri Bahçeli: "HDP meşru organ değil, terörizmin gayri meşru oluşudur. HDP’yi meşru görmek Kılıçdaroğlu’nu bölücülüğün ve terörün vagonu yapacaktır".
Politika 05.10.2021, 11:21
MHP Lideri Bahçeli: "HDP meşru organ değil, terörizmin gayri meşru oluşudur. HDP’yi meşru görmek Kılıçdaroğlu’nu bölücülüğün ve terörün vagonu yapacaktır".