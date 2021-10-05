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MHP Lideri Bahçeli: "HDP meşru organ değil, terörizmin gayri meşru oluşudur. HDP’yi meşru görmek Kılıçdaroğlu’nu bölücülüğün ve terörün vagonu yapacaktır".

MHP Lideri Bahçeli: "HDP meşru organ değil, terörizmin gayri meşru oluşudur. HDP’yi meşru görmek Kılıçdaroğlu’nu bölücülüğün ve terörün vagonu yapacaktır".

Politika 05.10.2021, 11:21
MHP Lideri Bahçeli: "HDP meşru organ değil, terörizmin gayri meşru oluşudur. HDP’yi meşru görmek Kılıçdaroğlu’nu bölücülüğün ve terörün vagonu yapacaktır".

MHP Lideri Bahçeli: "HDP meşru organ değil, terörizmin gayri meşru oluşudur. HDP’yi meşru görmek Kılıçdaroğlu’nu bölücülüğün ve terörün vagonu yapacaktır".

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