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MHP lideri Bahçeli: "Geldiğimiz aşamada teklifimiz şudur. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlara aktarılması mutlak surette düşünülmelidir. M
MHP lideri Bahçeli: "Geldiğimiz aşamada teklifimiz şudur. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlara aktarılması mutlak surette düşünülmelidir. MHP böyle bir feragata gönüllüdür ve yardım alan diğer partilerden de bunu ümit etmektedir."
Politika 11.03.2023, 14:45
MHP lideri Bahçeli: "Geldiğimiz aşamada teklifimiz şudur. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlara aktarılması mutlak surette düşünülmelidir. MHP böyle bir feragata gönüllüdür ve yardım alan diğer partilerden de bunu ümit etmektedir."