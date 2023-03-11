MHP lideri Bahçeli: "Geldiğimiz aşamada teklifimiz şudur. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlara aktarılması mutlak surette düşünülmelidir. M

MHP lideri Bahçeli: "Geldiğimiz aşamada teklifimiz şudur. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlara aktarılması mutlak surette düşünülmelidir. MHP böyle bir feragata gönüllüdür ve yardım alan diğer partilerden de bunu ümit etmektedir."