MHP lideri Bahçeli: "Felaketin gölgesinde yapılacak bir seçim için geri sayım başlamıştır. Bir an evvel seçimleri yapıp ülkemizin ana sorunlarına eğilmek, deprem bölgesine kilitlenmek asıl gayemizdir. Türkiye’nin kaybedecek 1 saniyesi bile yoktur. Ge

MHP lideri Bahçeli: "Felaketin gölgesinde yapılacak bir seçim için geri sayım başlamıştır. Bir an evvel seçimleri yapıp ülkemizin ana sorunlarına eğilmek, deprem bölgesine kilitlenmek asıl gayemizdir. Türkiye’nin kaybedecek 1 saniyesi bile yoktur. Gecikmeye, ağırdan almaya hakkımız yoktur. Bizim derdimiz Türkiye’nin kısa sürede derlenip toparlanmaktır."