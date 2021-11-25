MHP lideri Bahçeli: Faiz ve rant lobicilerine eyvallah etmeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ekonomik darbecilere, faiz ve rant lobicilerine eyvallah etmeyeceğiz. Finans oligarşisinin dişlerini avuçlarına bırakmayı biliriz" dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Bahçeli şunları söyledi:

"Ülkemizin meselesi ekonomiyi aşmıştır. Var oluş, yok oluş noktasında kilitlenmiştir. Devlet milletiyle kenetlenmiş, milli duruş iç ve dış komploya karşı direnç göstermeye devam edecektir.

Ekonomik darbecilere, faiz ve rant lobicilerine eyvallah etmeyeceğiz. Finans oligarşisinin dişlerini avuçlarına bırakmayı biliriz.

Kur-faiz-fiyatlar dengesizliklerini silah gibi kullanan şuursuz muhalefet partileri siyasi ikbal arayışları içinde tarihi bir hataya sürüklenmiştir.

"TÜRKİYE ZİLLET İTTİFAKI'NA BIRAKILMAYACAKTIR"

Döviz kurlarındaki iniş çıkışı siyasi istismar haline getiren mayası bozuk zihniyet, devlet karşıtlığının örneğidir. CHP fırsatçıdır, utanç numunesidir. Erken seçimden başka söyleyecek bir şeyi bulunmayan zillet ittifakı mütecaviz bir hareketlenme içindedir.

4 Aralık'ta Mersin'de ilk mitingini yapacak olan Kılıçdaroğlu, teröristleri selamlamıştır. Türkiye'nin kaosa sürüklendiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, asıl kaosu kendi partisinde yaşadığını göremeyecek kadar kördür.

İçinde bulunduğumuz süreç siyasi ve ekonomik beka mücadelesini şart koşmaktadır. Ülkemizi felakete taşımak isteyenlere asla izin verilmeyecektir. Demokrasi sokakta değil, sandığın içindedir. Türkiye sokakta bulunmamış, zillet ittifakına bırakılmayacaktır.

Darbe teşebbüsüyle yapamadıklarını, dövizle başaramayacaklar. Erken seçim ezberleri sonuçsuzdur. Seçimler 2023 yılı haziran ayında yapılacak, mandacılarla, hainlerle hesaplaşma bu tarihte yapılacaktır."