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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO’nun kuru gürültüden farksız taktik açıklamaları üzerine Putin’in Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerini yüksek alarma geçirmesi, korkunç senaryoların tedavüle girmesini hızlandırmıştır."
MHP Lideri Bahçeli: "Donbas’ı Ukrayna’dan koparma hamlesi bölücülüktür. Bu bölgenin sözde bağımsızlığının ve egemenliğinin Rusya Parlamentosu tarafından tasdiki evrensel hukuk kurallarını infaz etmektir."
MHP Lideri Bahçeli: "Donbas’ı Ukrayna’dan koparma hamlesi bölücülüktür. Bu bölgenin sözde bağımsızlığının ve egemenliğinin Rusya Parlamentosu tarafından tasdiki evrensel hukuk kurallarını infaz etmektir."
Politika 03.03.2022, 10:53 03.03.2022, 10:58
MHP Lideri Bahçeli: "Donbas’ı Ukrayna’dan koparma hamlesi bölücülüktür. Bu bölgenin sözde bağımsızlığının ve egemenliğinin Rusya Parlamentosu tarafından tasdiki evrensel hukuk kurallarını infaz etmektir."