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MHP lideri Bahçeli: "Dış güçlerin içerideki etki ajanı veya ücretli acentesi gibi faaliyet gösteren bu savrulmaya siyaset diyen bunu da utanmadan demokrasi ile maskeleyen zillet ittifakı bir bakıma demokrasinin cellat başıdır"
MHP lideri Bahçeli: "Dış güçlerin içerideki etki ajanı veya ücretli acentesi gibi faaliyet gösteren bu savrulmaya siyaset diyen bunu da utanmadan demokrasi ile maskeleyen zillet ittifakı bir bakıma demokrasinin cellat başıdır"
Politika 08.11.2022, 11:30
MHP lideri Bahçeli: "Dış güçlerin içerideki etki ajanı veya ücretli acentesi gibi faaliyet gösteren bu savrulmaya siyaset diyen bunu da utanmadan demokrasi ile maskeleyen zillet ittifakı bir bakıma demokrasinin cellat başıdır"