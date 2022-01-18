MHP Lideri Bahçeli'den sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu, efendimizin soyundan geliyorsa onun ahlakıyla aklanması, imrenecek hayatını örnek alması, imanıyla bütünleşmesi beklenen ve olması gereken bir insanlık halidir. Bu iddia münafıkça bir uydurmadır.'



'Biz şişe veya tencere değiliz ki kapak bizimle buluşsun. Sen kendine bak. Aynanın karşısına geçip aldığın ve başına geçirdiğin gazoz kapaklarını teker teker saymalısın. Sana yakışan ve yakışacak da olan da aynısıyla budur. Kılıçdaroğlu, sokak lambası gibi olma kime yandığın belli olsun.'



Bahçeli: (Enes Kara'nın intiharı) 'Asıl mevzu söz konusu intihar olayının özellikle menfur bir siyasi hesaplaşamaya konu edinerek muhafazakar insanlarımıza husumetle perçinleşmiş intikam aracına dönüştürülmesidir. Bu insani değildir, vicdani değildir.'

'(Sezen Aksu) "Bu sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme.'



2Serok Ahmet ittifakta kendisine yer açabilmek için yeni bir ittifak tasarımı için kolları sıvamıştır.'