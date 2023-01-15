MHP lideri Bahçeli'den Altılı Masa'ya çağrı: 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. MHP'nin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine hazır olduğunu söyleyen Bahçeli, “Bilinmesini isterim ki, algı operasyonları, ahlaksız tertipler boşunadır. Tedavülde tutulan kara kampanyaların sonu ve sonucu yoktur” ifadelerini kullandı. Bahar mevsiminin aynı zamanda sandık ve seçim mevsimi olduğuu belirten Bahçeli, “Türk milleti 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak geleceğini oylayacaktır. Verilecek her oy Türk ve Türkiye Yüzyılına bir tuğla koyacaktır. Verilecek her oy tam bağımsızlığa destek olacaktır” diye konuştu.

“Tüm dünya adeta nefesini tutmuş 2023 seçimlerine kilitlenmiştir”

Bahçeli, 2023 seçimlerinde, Türk milletinin varlığı, birliği, bekası ve belaların üstesinden nasıl geldiğinin sınanacağının altını çizerek, “Tüm dünya adeta nefesini tutmuş 2023 seçimlerine kilitlenmiştir. Çünkü uyanan ve ayağa kalkan devin ayak sesleri zalimleri, onların taşeronlarını, iç işgal cephesinde toplanan kifayetsiz muhterisleri ziyadesiyle ürkütmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye'miz gücüne güç katmış, siyasal ve toplumsal huzuru teyit ve temin etmiştir” açıklamasında bulundu.

“Bilmiyorlar ki, Türkiye eski Türkiye değildir”

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eleştirilerini değerlendiren Bahçeli, “Yatıyorlar, kalkıyorlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni suçluyorlar. Toplanıyorlar, dağılıyorlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne iftira atıyorlar. Bilmiyorlar ki, Türkiye eski Türkiye değildir. Görmüyorlar ki, aziz milletimiz yeni sisteme alışmış, takdir ve teveccühüyle kaya gibi arkasındadır. Zillet ittifakının besin ve esin kaynağı kriz, kargaşa, kavga ve kutuplaşmadır” dedi.

“Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, kendi ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür” diyen Bahçeli, şöyle devam etti: “Altılı masaya zimmetlenmiş, bağlanmış, vesayet ve esaret altına girmiş bir Cumhurbaşkanı hüviyetinin arzu ve arayışı deşifre edilmiştir. Serok Ahmet haline bakmadan hasan dağına oduna gitmek için yola koyulmuştur.”

“Dikkat ediniz, projemiz budur, vizyonumuz şudur, hedeflerimiz şunlardır diyemiyorlar”

MHP lideri Bahçeli, Altılı Masa'nın şimdiden kriz girdabına yuvarlandığını vurgulayarak, “Vaatleri krizdir, anlaşmazlıktır, konsorsiyum halinde ülke yönetimidir. Yüzde 50'yi aşan bir oy alan Cumhurbaşkanı'yla yüzde 0 bilmem kaç oy oranına haiz bir partinin eşit sorumluluğa ve stratejik konularda aynı imza yetkisine sahip olacağını ifade etmek demokrasiyi ve millet iradesini hiçe saymaktır. Bu iflah olmaz bir iktidar hastalığıdır. Dikkat ediniz, projemiz budur, vizyonumuz şudur, hedeflerimiz şunlardır diyemiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

“Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım”

Altılı Masa'daki partilere çağrıda bulunan Bahçeli şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı adayı konusu aranızdaki ufunetli ve uçurum temelli bir açmazdır. Ne siz meşgul olun, ne de milletimizi meşgul edin. Anlaşılan bu yükün altından kalkamayacaksınız. Zira aranızda siyaset cingözleri suyu devamlı bulandıracaktır. Gelin vazgeçin bu sevdadan. Gelin siz de Türkiye'ye destek verin, Türk milletinin sesini dinleyin. Milletvekili Genel Seçimine her zaman olduğu gibi adaylarınızı göstererek girin ve TBMM'de milletin tercih ve seçimiyle kazandığınız kadar sandalyeyle temsil görevini üstlenin. Ancak Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türk milletinin gücünü ve kudretini birlikte taşıyalım. Gelin bu şerefe siz de ortak olun.”

2023 seçimlerinin güvenli, huzurlu ve sakin bir ortamda yapılabilmesi için herkese, her siyasi partiye ihmal edilemeyecek sorumluluklar düştüğünün altını çizen Bahçeli, vatandaşlık görevinin sabote edilmesinin suç olduğunu ve sonuçlarının ağır olduğunu kaydetti.

“Asıl onların cansız bedenlerinin darağacında sallanacağı günler de bir gün gelecektir”

İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen terör örgütü PKK/YPG gösterilerini değerlendiren Bahçeli, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a benzeyen cansız bir maketin PKK/YPG'li hainler tarafından ve gizli servislerin kışkırtmasıyla ayaklarından asılması şerefsiz ve namussuz bir hakarettir. Lanetlediğimiz bu alçaklığı demokrasi ve özgürlük bahanesiyle tevil etmeye, dahası atıl ve sessiz vaziyette izlemeye kalkışan kim varsa suç ortağıdır. Hainler ancak maket asarlar, Allah nasip ederse asıl onların cansız bedenlerinin darağacında sallanacağı günler de bir gün gelecektir” dedi.

“Haddini bilmesi gereken kişi varsa o da askere düşmanlık yapan yandan çarklı Kılıçdaroğlu'dur”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik açıklamalarını hatırlatan Bahçeli, “Bizim kahraman askerlerimizin giydiği üniformayı Ortadoğu üniformalarına benzeten Kılıçdaroğlu edepsizdir. Hiçbir Türk askeri cepheden kaçmamıştır. Aksini iddia eden Kılıçdaroğlu müfteridir. Haddini bilmesi gereken kişi varsa o da askere düşmanlık yapan yandan çarklı Kılıçdaroğlu'dur” ifadelerine yer verdi. MHP'nin 15 Ocak 2023 itibarıyla seçim startını verdiğini bildiren Bahçeli, “Bu doğrultuda lazım gelen ne varsa yapacağımızı cümle aleme duyuruyoruz” dedi.